VietABank ra mắt thẻ tín dụng điện tử ezDaily, gia tăng trải nghiệm tài chính hiện đại

Thẻ tín dụng điện tử VAB VISA ezDaily: Mở thẻ 100% online, tối đa hóa ưu đãi chi tiêu hằng ngày

Tại sự kiện "Ngày hội thẻ VietABank", sự xuất hiện của ezDaily đã thu hút đông đảo khách hàng trực tiếp đăng ký mở thẻ và trải nghiệm. Thẻ tín dụng điện tử VAB VISA ezDaily là giải pháp tài chính "thuần số", cho phép người dùng đăng ký trực tuyến hoàn toàn qua ứng dụng VietABank, phê duyệt nhanh chóng và có thể sử dụng ngay mà không cần chờ đợi thẻ vật lý.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng giám đốc VietABank chia sẻ: "Sự ra đời của ezDaily là bước đi chiến lược trong việc hoàn thiện hệ sinh thái số của VietABank. Chúng tôi không chỉ cung cấp một phương thức thanh toán, mà hướng đến mang lại những trải nghiệm tài chính đơn giản, hiện đại và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng".

Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng giám đốc VietABank chia sẻ tại sự kiện



Bên cạnh trải nghiệm số hóa xuyên suốt, khách hàng còn được tận hưởng nhiều ưu đãi như miễn phí phát hành, miễn phí thường niên, hoàn tiền hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi định kỳ khác.

Sự kiện ra mắt thẻ ezDaily thu hút đông đảo khách hàng quan tâm, đăng ký nhận ưu đãi

Trong giai đoạn ra mắt, sản phẩm ưu tiên phục vụ nhóm khách hàng nhận lương qua tài khoản VietABank và các hộ kinh doanh có giao dịch thường xuyên trên tài khoản thanh toán. Đây là bước đệm để VietABank tiếp tục mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.

Mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái ngân hàng số

Việc ra mắt thẻ ezDaily là sự nối dài chuỗi thành công của nền tảng quản lý bán hàng ezSHOP dành cho Hộ kinh doanh. Đồng thời cũng là minh chứng cho cam kết chuyển đổi số mạnh mẽ của VietABank, hướng đến việc khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt, tối ưu trải nghiệm cho tất cả khách hàng.

Thẻ ezDaily tối ưu trải nghiệm chi tiêu hằng ngày cho khách hàng

Trong năm 2026, VietABank sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt dự án công nghệ trọng điểm như hệ thống Omni Channel cho doanh nghiệp và mở rộng mạng lưới giao dịch tự động STM. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, VietABank đang từng bước khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số, mang lại những giải pháp tài chính liền mạch, an toàn và đa tiện ích.