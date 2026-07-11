Vietbank củng cố bộ máy điều hành, nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động

Theo đó, Hội đồng Quản trị Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Quý Ngọc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Danh để giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, cùng có hiệu lực từ ngày 11.7.2026.

Đồng thời, để bảo đảm hoạt động điều hành hoạt động kinh doanh của Vietbank liên tục, Hội đồng Quản trị đã thống nhất phân công ông Phạm Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Vietbank.

Vietbank củng cố bộ máy điều hành, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động

Hội đồng Quản trị Vietbank tin tưởng, với kinh nghiệm quản trị, sự am hiểu hoạt động cùng với sự hợp tác, đồng lòng của các thành viên trong Ban điều hành sẽ phát huy những kết quả đạt được, ổn định hoạt động đồng thời tiếp tục kế thừa và triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Vietbank trong thời gian tới.



Song song với việc kiện toàn bộ máy điều hành, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 1.817 cổ đông theo tỷ lệ 10% (100:10). Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ gần 10.769 tỉ đồng lên gần 11.846 tỉ đồng, tăng thêm gần 1.077 tỉ đồng. Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, góp phần nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường.

Bên cạnh việc hoàn tất tăng vốn điều lệ như trên, Cổ phiếu Vietbank (VBB) đã được chấp thuận niêm yết chính thức tại HOSE và dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 14.7.2026 tới.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỉ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỉ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tính đến ngày 30.6.2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỉ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỉ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỉ đồng, tăng 5,6%.