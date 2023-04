Vietbank đồng hành hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế

Vietbank tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý 1/2023

Trong quý 1/2023, Vietbank tiếp tục tăng trưởng an toàn, ổn định nhờ chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao thị phần theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn với hiệu quả, thể hiện qua một số kết quả nổi bật sau: lợi nhuận trước thuế đạt hơn 197 tỉ đồng, tăng 74,34 % so với cùng kỳ năm 2022; tổng tài sản đạt 106.932 tỉ đồng, tăng 1,92 % so với cùng kỳ năm 2022; cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Tính đến ngày 31.3.2023, tổng huy động của Vietbank đạt 96.813 tỉ đồng; trong đó, huy động vốn từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 79.829 tỉ đồng. Cho vay khách hàng đạt 61.516 tỉ đồng. Tại thời điểm 31.3.2023, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank kiểm soát dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thu nhập lãi thuần đạt 479 tỉ đồng, tăng 31,59% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 22 tỉ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 13 tỉ đồng, tăng 72,94% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí dự phòng là 21 tỉ đồng, giảm 71,84% so với cùng kỳ năm 2022 do ngân hàng kiểm soát tốt chất lượng các khoản nợ.