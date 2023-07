Vietbank tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm

Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 369 tỉ đồng, tương đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản đạt 115.699 tỉ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm, đạt 102% kế hoạch.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 69.251 tỉ đồng; trong đó cho vay khách hàng đạt 68.532 tỉ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Tại thời điểm ngày 30.6, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 3% theo quy định. Tổng huy động khách hàng của Vietbank đạt 89.000 tỉ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. Chi phí dự phòng ghi nhận 68 tỉ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2022 do ngân hàng đẩy mạnh công tác thu hồi, xử lý nợ xấu và kiểm soát tốt chất lượng các khoản nợ phát sinh trong kỳ.