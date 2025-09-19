Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Vietbank tung khuyến mại gần 5 tỉ đồng, cơ hội trúng viên kim cương 500 triệu đồng

Nguồn: Vietbank
Nguồn: Vietbank
19/09/2025 11:00 GMT+7

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mại lớn trong năm với tên gọi "Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc" với tổng giá trị giải thưởng gần 5 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc.

Gửi tiền để nhận quà và thêm cơ hội trúng lớn

Từ nay đến hết ngày 31.12.2025, khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm với số tiền từ 25 triệu đồng tại quầy hoặc online thông qua Vietbank Digital, kỳ hạn 6 tháng trở lên sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số may mắn cuối kỳ.

Đặc biệt, Vietbank còn dành nhiều ưu đãi cộng thêm: Gửi tiết kiệm tại quầy từ 1 tháng sẽ nhận quà tặng ngay (sạc dự phòng, ly nước cao cấp); Gửi kỳ hạn từ 6 tháng tại quầy hoặc online được tặng thêm mã dự thưởng; Khách hàng lần đầu mở tài khoản tại Vietbank được tặng thêm 2 mã dự thưởng; Khách hàng có sinh nhật trong thời gian diễn ra chương trình được tặng thêm 3 mã dự thưởng.

Vietbank tung khuyến mại gần 5 tỉ đồng, cơ hội trúng viên kim cương 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Giải thưởng giá trị với Viên kim cương 500 triệu đồng

Điểm nhấn của chương trình là 01 Giải đặc biệt: viên kim cương tròn 6,8 ly trị giá 500 triệu đồng – biểu tượng cho sự quý giá và niềm tin mà Vietbank luôn trân trọng nơi khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn gửi tặng 03 Giải nhất (mỗi giải là sổ tiết kiệm 50 triệu đồng), 06 Giải nhì (mỗi giải là sổ tiết kiệm 20 triệu đồng), cùng 30 Giải khuyến khích (mỗi giải là sổ tiết kiệm 5 triệu đồng).

Không chỉ dừng lại ở những giải thưởng lớn, gần 20.000 phần quà thiết thực gồm bình giữ nhiệt và pin sạc dự phòng cao cấp cũng được Vietbank chuẩn bị như những lời cảm ơn chân thành gửi đến khách hàng đã luôn đồng hành.

Chương trình không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành dài lâu, mang đến giá trị bền vững và trải nghiệm tốt nhất cho người gửi tiết kiệm.

Vietbank tung khuyến mại gần 5 tỉ đồng, cơ hội trúng viên kim cương 500 triệu đồng - Ảnh 2.

Lễ quay số trúng thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 9.1.2026, với kết quả được công bố công khai, minh bạch trên các kênh thông tin chính thức của Vietbank.

Xem thêm bình luận