Vietbank tung ưu đãi 'Tích lũy vui - Vui vi vu' tổng giải thưởng hơn 5 tỉ đồng

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng tại quầy hoặc trên ứng dụng Vietbank Digital Plus, đáp ứng các điều kiện theo thể lệ. Bên cạnh lãi suất ưu đãi, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng trực tiếp, tham gia vòng quay may mắn trên ứng dụng và các kỳ quay số trúng thưởng.



Thông qua chương trình, Vietbank hướng đến việc khuyến khích khách hàng duy trì thói quen tích lũy, chủ động chuẩn bị nguồn lực cho các mục tiêu tài chính của cá nhân và gia đình.

Vietbank đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy ẢNH: VIETBANK

Ba nhóm tầng ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm

Ở nhóm ưu đãi đầu tiên, ngay sau khi tham gia chương trình theo thể lệ, khách hàng có thể nhận quà tặng thương hiệu thiết thực từ Vietbank ngay tại quầy như: áo mưa, nón bảo hiểm, bình giữ nhiệt và nồi lẩu điện.

Với nhóm ưu đãi thứ hai, khách hàng nhận lượt quay may mắn trên app Vietbank Digital Plus, mở ra cơ hội "rinh quà" chuyển khoản giá trị từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Từ đây, khách hàng có thể chủ động sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu, mua sắm hoặc tiếp tục tích lũy.

Chương trình “Tích lũy vui - Vui vi vu” mang đến cho khách hàng cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch châu Âu dành cho gia đình 4 người ẢNH: VIETBANK

Ở nhóm ưu đãi thứ ba, khách hàng nhận mã dự thưởng, tham gia quay số hằng tháng và cuối chương trình, nối dài hành trình tích lũy vui với các đợt livestream hằng tháng, dự kiến ngày 10.11.2026 và 10.12.2026. Riêng ngày 15.1.2027 sẽ diễn ra đồng thời kỳ quay số tháng 12 và kỳ quay số cuối chương trình.

Theo đó, phần quà livestream quay số hằng tháng gồm: 02 xe máy điện VinFast Kinet, 01 iPhone 18 Pro Max 512GB, 06 AirPods Pro 3, 15 giải thưởng tiền chuyển khoản trị giá 1 triệu đồng/giải, 36 giải thưởng tiền chuyển khoản trị giá 500.000 đồng/giải.

Bên cạnh các giải thưởng được trao trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt cuối chương trình, gồm: 01 chuyến du lịch châu Âu dành cho 4 người, 03 xe máy Vespa Sprint ABS 125 Rosso Affascinante, 15 đồng hồ thể thao Garmin Venu 3S, 31 sổ tiết kiệm Vietbank trị giá 5 triệu đồng.

Gia tăng giá trị cho khách hàng gửi tiết kiệm

Trong những tháng cuối năm, khi cân đối nguồn tiền và chuẩn bị cho các kế hoạch tài chính sắp tới, khách hàng lựa chọn sản phẩm tiết kiệm thường cân nhắc cả lãi suất, kỳ hạn, sự thuận tiện trong giao dịch và các quyền lợi đi kèm. Sản phẩm có lãi suất cạnh tranh cùng ưu đãi thiết thực sẽ tạo thêm sức hút, đặc biệt khi phù hợp với mục tiêu tích lũy và thời điểm sử dụng vốn của người gửi tiền.

Do đó, chương trình "Tích lũy vui - Vui vi vu" của Vietbank mang đến lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, vừa tích lũy cho các mục tiêu tài chính, vừa có cơ hội nhận thêm ưu đãi. Việc triển khai tại quầy và trên ứng dụng Vietbank Digital Plus giúp khách hàng chủ động lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp với nhu cầu.

Tham gia ngay "Tích lũy vui - Vui vi vu" tại: https://www.vietbank.com.vn/landingpage/chuong-trinh-khuyen-mai/huy-dong-2026.html