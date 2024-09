Vietbank và ‘cú đúp’ ngày khai trương điểm giao dịch thứ 119 - PGD Vietbank Thuận An

Phòng giao dịch Vietbank Thuận An được xây dựng và đưa vào hoạt động với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về phát triển mạng lưới. Theo đó, năm 2024 Vietbank sẽ bổ sung 14 điểm giao dịch tại 12 tỉnh vào mạng lưới hoạt động; nâng tổng số điểm giao dịch lên 132 điểm, hiện diện tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ bên trái sang: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An; Ông Hoàng Minh Anh - Giám đốc Phòng Giao dịch Vietbank; Ông Võ Thành Phong - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương; Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietbank; Bà Trần Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Vietbank

Bình Dương là một trong những địa phương năng động nhất cả nước về thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ… TP.Thuận An tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu đô thị - là trung tâm kinh tế và thành phố đông dân nhất tỉnh Bình Dương. Việc lựa chọn Thuận An trở thành điểm đầu tiên mở PGD trong chuỗi 14 PGD mới thể hiện quyết tâm của Vietbank trong việc tiếp cận và đồng hành với các khách hàng doanh nghiệp, Cá nhân tiềm năng nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp, kịp thời. Từ đó, đóng góp vào việc tạo động lực và kích thích sự phát triển của các nhóm ngành kinh tế chủ lực, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Bình Dương nói riêng và tạo sự lan tỏa trên cả nước nói chung.

Trụ sở Vietbank Thuận An được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo khả năng tiếp cận khách hàng nhanh nhất, nhằm đáp ứng kịp thời và thuận tiện các nhu cầu giao dịch cho Khách hàng trên địa bàn. Theo đó, đảm bảo hài hòa các yếu tố giao thông, kết nối xuyên suốt; cơ sở hạ tầng kiên cố, khang trang; đáp ứng quy mô và tiềm năng phát triển trong tương lai. Việc khai trương PGD Thuận An tiếp tục khẳng định những nỗ lực của Vietbank trong hành trình đổi mới, phát triển toàn diện theo chiến lược phát triển dài hạn với tầm nhìn trở thành Ngân hàng Bán lẻ uy tín hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện Ban Lãnh đạo, Tổng giám đốc Vietbank - bà Trần Tuấn Anh cho biết: "Trụ sở Vietbank Thuận An được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo khả năng tiếp cận khách hàng nhanh nhất, nhằm đáp ứng kịp thời và thuận tiện các nhu cầu giao dịch cho Khách hàng trên địa bàn. Ban Lãnh đạo Vietbank tin tưởng giao trọng trách cho Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Vietbank Thuận An tận dụng lợi thế, điều kiện và cơ hội mới góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu Vietbank trong lòng khách hàng tại TP.Thuận An và tỉnh Bình Dương.

Cũng trong ngày 11.9, trên các kênh thông tin chính thức, Vietbank cũng chia sẻ niềm vui nhân đôi - bên cạnh lễ khai trương tại Thuận An. Theo đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã có Nghị quyết thông qua việc đầu tư trụ sở Trung tâm Dịch vụ Khách hàng kết hợp điểm giao dịch tại TP.HCM - thuộc chiến lược phát triển và nâng tầm chất lượng dịch vụ Vietbank theo tiêu chuẩn 5 sao. Chia sẻ về quyết định này, đại diện Uỷ ban Đầu tư Vietbank cho biết: "Tháng 10.2023, HĐQT đã có quyết định thay đổi cơ cấu và thành lập Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (TT.DVKH) thay cho Phòng Dịch vụ Khách hàng trước đây. Sau gần một năm hoạt động, đơn vị đã có nhiều cải tiến thiết thực, nâng tầm chất lượng dịch vụ tại các điểm giao dịch trực tiếp cũng như trên nền tảng trực tuyến đa kênh. Nghị quyết đầu tư trụ sở làm việc chính thức không chỉ là quyết định mang tính thời điểm mà còn là cam kết lâu dài của Vietbank trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhất quán, thường xuyên".

Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, Vietbank cũng ra mắt phim ngắn về hành trình chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian qua. Sau 9 tiếng phát hành, phim nhận về hơn 1 triệu lượt xem trên các nền tảng online. Nội dung của phim được xây dựng dựa trên những câu chuyện có thật được nhiều thế hệ Vietbank kể lại. Đặc biệt là câu chuyện được bà Ngô Trần Đoan Trinh - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Vùng TP.HCM 01 chia sẻ.

Như vậy, sau 2 tháng từ khi quyết định đầu tư trụ sở Trung tâm Đào tạo, Vietbank tiếp tục đầu tư trụ sở Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. Đây là nền tảng cho những cải tiến, thay đổi trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng song song với việc phát triển mạng lưới giao dịch theo chiến lược dài hạn được Ban Lãnh đạo Vietbank và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không chỉ tích cực phát triển các hoạt động kinh doanh, Vietbank cũng thường góp tên trong các chương trình, sự kiện vì cộng đồng. Ngày 10.9, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Vietbank đã tham dự "Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra" và thay mặt toàn hệ thống quyên góp 200 triệu đồng gửi đến người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng. Trước đó, Vietbank cũng được vinh danh tại giải thưởng PRIVATE 100 - Giải thưởng dành cho các Doanh nghiệp Tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024.