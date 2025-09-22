Vietbank vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards 2025 với những cải tiến trong chuyển đổi số

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietbank được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards. Năm 2024, Vietbank cũng đã đạt giải thưởng Vietnam Technology Excellence Award 2024 hạng mục Cybersecurity Banking với dự án "Revolutionizing Core Banking and Cybersecurity", ghi dấu những bước đột phá trong việc nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi và gia cố an ninh mạng toàn diện.

IMS – Nền tảng chuyển đổi số "Make in Vietbank"

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang tăng tốc chuyển đổi số mạnh mẽ, Vietbank đã chủ động đầu tư xây dựng IMS nhằm giải quyết triệt để các bài toán nội tại như phân mảnh tri thức, kênh giao tiếp rời rạc và lưu trữ tài liệu không đồng nhất.

Hệ thống IMS được phát triển trên kiến trúc microservices, triển khai bằng Kubernetes và Docker, tích hợp liền mạch với hệ thống doanh nghiệp qua API Gateway, Kafka cùng các nền tảng trung gian tiên tiến. IMS cũng ứng dụng Large Language Models (LLMs) để xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), tóm tắt tài liệu, dịch thuật thời gian thực, tự động hóa quy trình, vận hành chatbot và cá nhân hóa nội dung. Bên cạnh đó, Vector Database (Vector DB) giúp tìm kiếm dữ liệu phi cấu trúc với tốc độ cao, tối ưu hiệu suất khai thác kho tri thức nội bộ.

Nhờ những công nghệ tiên tiến này, IMS trở thành nền tảng chủ động, trực quan và thích ứng, giúp Vietbank rút ngắn thời gian phê duyệt, tăng tốc hội nhập nhân sự mới, nâng cao hiệu quả quản trị – điều hành và chất lượng trải nghiệm khách hàng.

Ông Trần Phú Nghĩa – Giám đốc Khối công nghệ thông tin Vietbank chia sẻ:"Giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ Công nghệ Vietbank. Với định hướng "Make in Vietbank", chúng tôi đã không ngừng sáng tạo để xây dựng IMS như một nền tảng trung tâm, kết nối tri thức, số hóa toàn diện quy trình và tăng tốc vận hành. Đây là nền tảng quan trọng giúp Vietbank sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng số mạnh mẽ trong tương lai".

Tăng tốc đầu tư công nghệ, khẳng định sẵn sàng đổi mới

Việc liên tiếp được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Vietbank trong việc nâng cao năng lực công nghệ, đảm bảo an toàn, bảo mật, tối ưu vận hành và không ngừng cải tiến dịch vụ số, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Vietbank sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống IMS với các công nghệ mới như tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), điều phối quy trình (process orchestration), nhận dạng ký tự quang học (OCR) và các quy trình vận hành dựa trên AI, hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện và gia tăng hiệu quả tăng trưởng.

Asian Technology Excellence Awards là giải thưởng thường niên uy tín do Asian Business Review tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tựu nổi bật trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại khu vực châu Á. Hạng mục Vietnam Technology Excellence Award là một trong những hạng mục quốc gia danh giá, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghệ và dịch vụ tại Việt Nam.