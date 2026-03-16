Vietcap Investment Day 2026: Đón đầu các làn sóng đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh - Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap phát biểu khai mạc

Không gian trao đổi chuyên sâu của cộng đồng đầu tư

Với chủ đề "Unlocking Vietnam's Next Wave - Đón đầu làn sóng đầu tư tiếp theo", Vietcap Investment Day 2026 là diễn đàn thảo luận chiến lược dành cho cộng đồng đầu tư, mang đến không gian gặp gỡ chuyên nghiệp với các phiên thảo luận chuyên sâu. Sự kiện quy tụ các đơn vị và doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, tạo cơ hội để nhà đầu tư kết nối trực tiếp với các chuyên gia phân tích, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện uy tín trong ngành tài chính đầu tư.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới. Nền kinh tế duy trì đà tăng tích cực, các chính sách phát triển thị trường vốn được thúc đẩy nhằm nâng cao tính minh bạch và thu hút dòng vốn dài hạn. Xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cũng mở ra cơ hội cho những ngành và doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng.

Trên nền tảng đó, Vietcap Investment Day 2026 tập trung phân tích bức tranh chiến lược của thị trường, từ các yếu tố vĩ mô đến triển vọng ngành kinh tế dẫn dắt, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để xây dựng chiến lược đầu tư và phân bổ danh mục trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Phiên thảo luận và hỏi đáp chuyên sâu cùng Ban lãnh đạo DatVietVAC

Triển vọng các ngành kinh tế qua góc nhìn doanh nghiệp

Tại sự kiện, các diễn giả phân tích những động lực dẫn dắt thị trường, bao gồm sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, sự phát triển của các ngành công nghệ và sản xuất giá trị cao, cùng sự mở rộng của thị trường vốn.

Ở lĩnh vực nội dung và giải trí, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch HĐQT DatVietVAC chia sẻ về hành trình 30 năm phát triển của doanh nghiệp, đồng thời phân tích sự chuyển dịch của thị trường truyền thông Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng nội dung trên các nền tảng số đang mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp văn hóa quốc gia.

Trong khi đó, phiên thảo luận về ngành bán lẻ tập trung vào vai trò của tiêu dùng nội địa như một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, với sự tham gia của ông Bế Phương Hùng - Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và bà Lê Thị Ngân - Giám đốc Đầu tư và bộ phận Quan hệ nhà đầu tư Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail). Nhờ quy mô tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và thu nhập người dân cải thiện, thị trường bán lẻ được kỳ vọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.

Phiên thảo luận "Tiêu dùng nội địa - Trụ cột tăng trưởng của ngành bán lẻ"

Một chủ đề khác là ngành vật liệu công nghệ cao - lĩnh vực được xem là nền tảng cho làn sóng công nghiệp mới của Việt Nam. Khi các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, nhu cầu đối với các vật liệu công nghệ và nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp được dự báo tiếp tục gia tăng. Ông Phan Chiến Thắng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (MSR) đã chia sẻ góc nhìn về triển vọng của ngành vật liệu công nghệ trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những chia sẻ từ các doanh nghiệp đã phản ánh bức tranh phát triển của từng ngành, giúp nhà đầu tư nhận diện những lĩnh vực có khả năng trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời cung cấp góc nhìn đầu tư mang tính hành động, hỗ trợ quá trình ra quyết định và phân bổ danh mục trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Vietcap đồng hành cùng nhà đầu tư trong chu kỳ mới

Bên cạnh các ngành dẫn dắt tăng trưởng, sự kiện cũng đề cập đến triển vọng của thị trường vốn thông qua các thương vụ IPO. Theo nhận định của ông Đặng Văn Pháp - Giám đốc Điều hành khối Ngân hàng đầu tư Vietcap, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn cung cổ phiếu chất lượng cho thị trường, đồng thời thu hút thêm dòng vốn từ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Làn sóng IPO mới góp phần gia tăng quy mô thị trường, nâng cao chiều sâu của hệ sinh thái đầu tư, mang lại nhiều lựa chọn danh mục cho nhà đầu tư trong giai đoạn tới.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh - Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap chia sẻ: "Năm 2026 mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới nhưng dòng tiền sẽ khắt khe và thị trường sẽ chọn lọc hơn rất nhiều. Vietcap mong muốn thông qua sự kiện này giúp nhà đầu tư nhận diện đúng các động lực tăng trưởng tiếp theo của thị trường, thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả và gia tăng tài sản bền vững".

Thông qua Vietcap Investment Day 2026, Vietcap khẳng định vai trò cầu nối giữa thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư. Hướng đến tầm nhìn dài hạn, Vietcap mong muốn không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhà đầu tư trên hành trình xây dựng và gia tăng giá trị tài sản.