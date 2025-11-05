Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Vietcap tiếp tục hoạt động tri ân nhà đầu tư dịp kỷ niệm 18 năm

Thông tin dịch vụ
05/11/2025 08:00 GMT+7

Nhờ sự lan tỏa tinh thần đầu tư chủ động, bền vững, chương trình "3 tuần thử thách với đường đua đầu tư cùng Vietcap" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư ngay từ tuần đầu tiên.

Vietcap tiếp tục hoạt động tri ân nhà đầu tư dịp kỷ niệm 18 năm - Ảnh 1.

Chương trình “3 tuần thử thách đường đua đầu tư cùng Vietcap” bước sang tuần 2

Tăng tốc đường đua đầu tư trong tuần 2

Sau 1 tuần khởi động, Vietcap đã tìm ra những nhà đầu tư may mắn đầu tiên, các giải thưởng giá trị đã lần lượt được trao, đánh dấu khởi đầu đầy hứng khởi cho hành trình 3 tuần thử thách. Tuần 1 ghi nhận sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư, với những lượt thảo luận sôi nổi và không khí hào hứng tại buổi livestream quay số may mắn.

Bước sang tuần 2, chương trình "3 Tuần thử thách với đường đua đầu tư cùng Vietcap" mở ra cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị hơn dành cho nhà đầu tư.

Với mỗi giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ nhận được 1 mã quay thưởng, với tối đa 20 mã cho mỗi cá nhân, đảm bảo tính minh bạch và tạo nên không khí cạnh tranh hấp dẫn.

Ngoài các giải thưởng quay số hàng tuần, chương trình còn dành Giải Đặc Biệt chung cuộc cho 2 nhà đầu tư có hiệu suất đầu tư cao nhất sau 3 tuần. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 300 triệu đồng, là món quà tri ân đặc biệt Vietcap dành tặng cộng đồng nhà đầu tư đã đồng hành trong suốt 18 năm qua, thay lời cảm ơn những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trên chặng đường phát triển của công ty.

Vietcap tiếp tục hoạt động tri ân nhà đầu tư dịp kỷ niệm 18 năm - Ảnh 2.

Vietcap tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình hướng đến tự do tài chính

Trên thử thách đường đua đầu tư của Vietcap, mỗi giao dịch không chỉ là cơ hội nhận thưởng mà còn là dịp để nhà đầu tư nâng cao tư duy, kiểm chứng lại chiến lược và hướng tới mục tiêu tự do tài chính bền vững.

Vietcap tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình hướng đến tự do tài chính

Hệ sinh thái công nghệ phân tích và Smart Data của Vietcap, gồm Vietcap IQ, Vietcap AI News và AI Trading sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong đường đua sắp tới. Vietcap IQ hỗ trợ dự báo xu hướng thị trường, cung cấp báo cáo phân tích chuyên sâu và dữ liệu toàn diện về doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và đưa ra quyết định nhanh chóng. Song song đó, Vietcap tích hợp AI trong hệ thống phân tích dữ liệu và chatbot tư vấn đầu tư, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, kết hợp sức mạnh công nghệ với chuyên môn của đội ngũ tư vấn để tối ưu hóa hiệu quả và đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư hiện đại.

Tuần 2 của chương trình "3 tuần thử thách với đường đua đầu tư cùng Vietcap" đang tiếp tục diễn ra và nhiều phần thưởng giá trị đang chờ đợi được trao đến những nhà đầu tư may mắn.

Chi tiết thể lệ tham gia chương trình được đăng tải tại Website Vietcap.

Về Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap:

Chứng khoán Vietcap thành lập năm 2007, là một trong những công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong đầu tư và tư vấn tài chính. Chứng khoán Vietcap ưu tiên xây dựng trải nghiệm đầu tư thông minh, đơn giản, liền mạch và hiệu quả. Bằng việc nắm bắt những công nghệ và tiêu chuẩn đầu tư quốc tế, công ty giúp khách hàng an tâm đầu tư với nền tảng giao dịch minh bạch, được cá nhân hóa theo nhu cầu và điều kiện mỗi người. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 18 năm Chứng khoán Vietcap phát triển và tích cực đóng góp cho cả nhà đầu tư và thị trường chứng khoán Việt Nam với hình ảnh hiện đại, trẻ trung và đổi mới, đồng thời truyền tải mạnh mẽ thông điệp thương hiệu "Nâng tầm nhà đầu tư Việt".

