Vietcap tiếp tục hoạt động tri ân nhà đầu tư dịp kỷ niệm 18 năm

Chương trình “3 tuần thử thách đường đua đầu tư cùng Vietcap” bước sang tuần 2

Tăng tốc đường đua đầu tư trong tuần 2

Sau 1 tuần khởi động, Vietcap đã tìm ra những nhà đầu tư may mắn đầu tiên, các giải thưởng giá trị đã lần lượt được trao, đánh dấu khởi đầu đầy hứng khởi cho hành trình 3 tuần thử thách. Tuần 1 ghi nhận sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư, với những lượt thảo luận sôi nổi và không khí hào hứng tại buổi livestream quay số may mắn.

Bước sang tuần 2, chương trình "3 Tuần thử thách với đường đua đầu tư cùng Vietcap" mở ra cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị hơn dành cho nhà đầu tư.

Với mỗi giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ nhận được 1 mã quay thưởng, với tối đa 20 mã cho mỗi cá nhân, đảm bảo tính minh bạch và tạo nên không khí cạnh tranh hấp dẫn.

Ngoài các giải thưởng quay số hàng tuần, chương trình còn dành Giải Đặc Biệt chung cuộc cho 2 nhà đầu tư có hiệu suất đầu tư cao nhất sau 3 tuần. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 300 triệu đồng, là món quà tri ân đặc biệt Vietcap dành tặng cộng đồng nhà đầu tư đã đồng hành trong suốt 18 năm qua, thay lời cảm ơn những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trên chặng đường phát triển của công ty.

Vietcap tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình hướng đến tự do tài chính

Trên thử thách đường đua đầu tư của Vietcap, mỗi giao dịch không chỉ là cơ hội nhận thưởng mà còn là dịp để nhà đầu tư nâng cao tư duy, kiểm chứng lại chiến lược và hướng tới mục tiêu tự do tài chính bền vững.

Hệ sinh thái công nghệ phân tích và Smart Data của Vietcap, gồm Vietcap IQ, Vietcap AI News và AI Trading sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong đường đua sắp tới. Vietcap IQ hỗ trợ dự báo xu hướng thị trường, cung cấp báo cáo phân tích chuyên sâu và dữ liệu toàn diện về doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và đưa ra quyết định nhanh chóng. Song song đó, Vietcap tích hợp AI trong hệ thống phân tích dữ liệu và chatbot tư vấn đầu tư, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, kết hợp sức mạnh công nghệ với chuyên môn của đội ngũ tư vấn để tối ưu hóa hiệu quả và đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư hiện đại.

Tuần 2 của chương trình "3 tuần thử thách với đường đua đầu tư cùng Vietcap" đang tiếp tục diễn ra và nhiều phần thưởng giá trị đang chờ đợi được trao đến những nhà đầu tư may mắn.

Chi tiết thể lệ tham gia chương trình được đăng tải tại Website Vietcap.