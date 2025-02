Mái ấm An Lạc được UBND huyện Cần Giuộc cấp giấy phép hoạt động năm 2021, là nơi tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bệnh tật nặng…

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Vietcombank Long An thăm và tặng quà cho các cháu mồ côi tại Mái ấm An Lạc (chùa Pháp Tánh)

Hoạt động trên mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện sự quan tâm của tập thể CBNV Vietcombank Long An đối với những mảnh đời khó khăn, kém may mắn. Những phần quà là tình cảm của tập thể CBNV Vietcombank Long An với mong muốn giúp các cháu ở Mái ấm An Lạc có điều kiện tốt hơn, được nuôi dưỡng, học tập và khôn lớn với tình yêu thương của các cô và những tấm lòng nhân ái.