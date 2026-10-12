Vietcombank mang đến cơ hội nhận hàng nghìn vé Fan Meeting Quán Nhà Haha

Vietcombank chính thức đồng hành cùng Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, dự kiến diễn ra tại khu vực miền Bắc, thông qua chuỗi chương trình ưu đãi trên toàn quốc.

Nổi bật là chương trình "Hội ngộ idol, cùng Vietcombro săn vé" với tổng cộng 1.235 giải thưởng bao gồm: Combo vé Soundcheck và Fan Meeting, vé Fan Meeting khu vực Seating Zone và khu vực Standing Zone. Khách hàng tích lũy mã dự thưởng thông qua tăng ròng số dư tiền gửi kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, chi tiêu bằng thẻ Vietcombank Visa Haha Collection hoặc mua sắm hợp lệ trên VCB Digibank.

Bên cạnh đó, chương trình "Vui có hội, quẩy có đội" trao 10 combo vé Soundcheck và Fan Meeting cho 10 khách hàng có điểm cao nhất khi giới thiệu bạn bè phát hành mới và sử dụng thẻ Vietcombank Visa Haha Collection hợp lệ.

Với chương trình "Dẫn đầu chi tiêu - Fan Meeting Quán Nhà Haha chờ bạn!", Vietcombank dành 100 combo vé Soundcheck và Fan Meeting cho 100 khách hàng có doanh số chi tiêu hợp lệ qua thẻ cao nhất, với mức chi tiêu tối thiểu 30 triệu đồng trong thời gian khuyến mại.

Thông qua chuỗi ưu đãi, Vietcombank kết hợp các sản phẩm tài chính với trải nghiệm giải trí, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp gặp gỡ, giao lưu cùng nghệ sĩ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Khách hàng xem chi tiết điều kiện, thể lệ và thông tin trả thưởng tại "landing page chính thức của Vietcombank" (https://digibank.vietcombank.com.vn/quannhahaha/) hoặc liên hệ tổng đài 1900 54 54 13.