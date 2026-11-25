VCB Merchant Up cho phép sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng làm thiết bị chấp nhận thanh toán QR và thẻ, đồng thời hỗ trợ quản lý nhân sự, theo dõi doanh thu tập trung từ từng cửa hàng đến toàn chuỗi.

Ứng dụng tích hợp QR nội địa, QR quốc tế và thanh toán thẻ qua công nghệ SoftPOS. Với thiết bị Android 12 trở lên có hỗ trợ NFC, đơn vị có thể nhận thanh toán chạm thẻ mà không cần đầu tư máy POS chuyên dụng. Tính năng thông báo bằng giọng nói giúp nhân viên nhận biết giao dịch thành công mà không cần kiểm tra màn hình.

Về quản lý, ứng dụng thiết lập ba cấp phân quyền gồm chủ đơn vị, quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng. Nhân viên có thể sử dụng thiết bị cá nhân để nhận thanh toán và tra cứu giao dịch khi được cấp quyền. Chủ đơn vị và quản lý theo dõi giao dịch, doanh thu theo phạm vi phụ trách, thuận tiện kiểm soát hoạt động trên toàn hệ thống.

VCB Merchant Up còn cung cấp báo cáo doanh thu theo thời gian thực, hỗ trợ tra cứu chi tiết giao dịch, hủy giao dịch, hoàn tiền và gửi yêu cầu tra soát trực tuyến ngay trên ứng dụng.

Trong thời gian tới, Vietcombank dự kiến tích hợp VCB Merchant Up với VCB Digibank, VCB DigiBiz và các phần mềm quản lý bán hàng phổ biến, đồng thời triển khai đăng ký trực tuyến qua VCB DigiBiz.

Nhân dịp ra mắt, Vietcombank miễn phí sử dụng VCB Merchant Up trọn đời cho các đơn vị đăng ký và sử dụng trước ngày 1.4.2027.