Vietcombank tặng gần 1.500 phần quà đồng hành cùng Quán Nhà Haha

Từ ngày 2.7 đến 6.8, Vietcombank triển khai hai chương trình khuyến mại "Giao dịch cùng Vietcombank - Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà" và "Tiết kiệm cùng Vietcombank - Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà", mang đến gần 1.500 phần quà và nhiều trải nghiệm độc quyền dành cho khách hàng.

Với giao dịch áp dụng trong thời gian từ 2.7 đến 6.8, khách hàng nhận lượt quay thưởng khi phát hành mới thẻ Vietcombank Visa, kích hoạt VCB Digibank lần đầu, chi tiêu bằng thẻ Visa từ 300.000 đồng, mua sắm trên VCB Digibank từ 300.000 đồng với giao dịch mua vé máy bay, vé xem phim, vé tàu hoặc duy trì số dư tài khoản thanh toán theo quy định. Các giao dịch hợp lệ sẽ được quy đổi thành lượt quay thưởng tương ứng trực tiếp trên ứng dụng VCB Digibank với thời gian khách hàng có thể bắt đầu quay thưởng dự kiến từ ngày 15.7 đến 12.8.

Chương trình trao 1.490 phần quà, gồm 30 vé tham gia tuyển chọn ghi hình với vai trò "Đại sứ mỹ vị", 60 vé "gõ cửa" hậu trường "Quán Nhà Haha", cùng hàng nghìn mã ưu đãi dành cho dịch vụ trên VCB Digibank, thanh toán VNPAY-QR và mua sắm trên VnShop.

Bên cạnh đó, chương trình tiết kiệm áp dụng với khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi VND kỳ hạn 6, 9 hoặc 12 tháng từ 100 triệu đồng trở lên trong thời gian từ 2.7 đến 6.8. Ba mươi khách hàng có mức tăng ròng cao nhất sẽ nhận vé tham gia tuyển chọn "Đại sứ mỹ vị"; khách hàng đứng đầu với mức tăng từ 10 tỉ đồng trở lên được tặng thêm 1 vé "gõ cửa" hậu trường cùng dàn nghệ sĩ.

Vietcombank mong muốn chương trình sẽ góp phần gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua việc kết hợp các sản phẩm tài chính với những trải nghiệm văn hóa, giải trí.