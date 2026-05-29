Vietcombank và AIIB thúc đẩy hợp tác hạ tầng xanh

Nguồn: Vietcombank
29/05/2026 11:12 GMT+7

Ngày 28.5.2026, tại trụ sở chính ở Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã làm việc cấp cao với đoàn đại biểu Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) nhằm trao đổi các cơ hội hợp tác trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam ngày càng gia tăng.

Đoàn Vietcombank do ông Lê Quang Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc dẫn đầu; cùng tham dự có ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc và đại diện các đơn vị liên quan. Về phía AIIB có bà Zou Jiayi, Chủ tịch AIIB; bà Kim-See Lim, Giám đốc Đầu tư cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Vinh cho biết nhu cầu phát triển hạ tầng và chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các định chế tài chính trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm triển khai các chương trình tín dụng quốc tế, dự án ODA và nhiều công trình trọng điểm quốc gia, Vietcombank mong muốn mở rộng hợp tác với AIIB trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và huy động vốn quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hai bên đã trao đổi về khả năng AIIB cung cấp tín dụng cho Vietcombank, tham gia các khoản vay hợp vốn trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng sạch và nghiên cứu cơ hội hợp tác trên thị trường vốn quốc tế. Chủ tịch AIIB Zou Jiayi đánh giá cao vị thế, uy tín và năng lực triển khai các dự án lớn của Vietcombank tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi tổ chức, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
