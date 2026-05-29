Vietcombank và AIIB thúc đẩy hợp tác hạ tầng xanh

Đoàn Vietcombank do ông Lê Quang Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc dẫn đầu; cùng tham dự có ông Nguyễn Việt Cường, Phó tổng giám đốc và đại diện các đơn vị liên quan. Về phía AIIB có bà Zou Jiayi, Chủ tịch AIIB; bà Kim-See Lim, Giám đốc Đầu tư cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.

Cuộc trao đổi, làm việc cấp cao giữa lãnh đạo Vietcombank và AIIB

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Vinh cho biết nhu cầu phát triển hạ tầng và chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các định chế tài chính trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm triển khai các chương trình tín dụng quốc tế, dự án ODA và nhiều công trình trọng điểm quốc gia, Vietcombank mong muốn mở rộng hợp tác với AIIB trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và huy động vốn quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hai bên đã trao đổi về khả năng AIIB cung cấp tín dụng cho Vietcombank, tham gia các khoản vay hợp vốn trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng sạch và nghiên cứu cơ hội hợp tác trên thị trường vốn quốc tế. Chủ tịch AIIB Zou Jiayi đánh giá cao vị thế, uy tín và năng lực triển khai các dự án lớn của Vietcombank tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi tổ chức, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng bền vững và tăng trưởng xanh tại Việt Nam.