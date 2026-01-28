VietCredit báo lãi trước thuế 1.303 tỉ năm 2025, bứt phá nhờ đẩy mạnh tài chính số





Lãi trước thuế 1.303 tỉ đồng, danh mục cho vay tăng 136%, tổng tài sản tăng hơn gấp đôi

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, VietCredit đạt lợi nhuận trước thuế hơn 523 tỉ đồng trong quý cuối năm này. Tính tổng năm 2025, VietCredit đã báo lãi mạnh với lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.303 tỉ đồng (lợi nhuận sau thuế hơn 1.072 tỉ đồng), ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục cao nhất kể từ khi thành lập.

Cùng với lợi nhuận, quy mô hoạt động của VietCredit mở rộng nhanh trong năm qua. Tính đến ngày 31.12.2025, tổng tài sản đạt 17.641 tỉ đồng, tăng 116% so với mức 8.163 tỉ đồng của năm 2024.

Dư nợ cho vay khách hàng trong 2025 đạt 14.865 tỉ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đến 31.12.2025, quy mô dư nợ cho vay công nghệ số của VietCredit đạt 11.780 tỉ đồng, tăng 920% so với 1.155 tỉ đồng năm 2024.

Thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.302 tỉ đồng, gia tăng mạnh và gấp hơn 4 lần so với năm 2024. Đây là yếu tố đóng góp chủ yếu vào kết quả lợi nhuận của công ty này. Riêng trong quý IV/2025, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.300 tỉ đồng, tăng 542,16% so với 203 tỉ đồng cùng kỳ năm 2024, cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm. Trong đó, thu nhập lãi từ sản phẩm cho vay công nghệ số là 1.154,4 tỉ đồng, tăng 2.057,76% so với 53,5 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2024, khẳng định các sản phẩm digital lending đang trở thành trụ cột tạo doanh thu trong cơ cấu thu nhập của doanh nghiệp.

Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng - những chi phí cần thiết trong giai đoạn đầu mở rộng mô hình cho vay kỹ thuật số - đã tăng theo quy mô mở rộng, phản ánh đặc điểm chung của giai đoạn tăng trưởng tín dụng mạnh. Tổng chi phí hoạt động Quý 4 là 178,5 tỉ đồng, tăng so với mức 100,6 tỉ đồng cùng kỳ năm 2024. Mức tăng chi phí hoạt động này phù hợp với tốc độ mở rộng kinh doanh, đồng thời thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập lãi thuần, phản ánh hiệu quả vận hành vẫn được cải thiện đáng kể.

Chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng do VietCredit chủ động trích lập dự phòng đầy đủ, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng chi phí dự phòng ghi nhận là 366,5 tỉ đồng, tăng so với mức 142,7 tỉ đồng cùng kỳ năm 2024.

Dư nợ nhóm 1 tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, cho thấy chất lượng tín dụng nhìn chung vẫn được kiểm soát trong bối cảnh mở rộng quy mô. Tổng quan, nợ xấu vẫn đang duy trì ở mức kiểm soát được trong giới hạn cho phép (6,88% tại ngày 31.12.2025), phù hợp với đặc thù tăng trưởng nhanh của danh mục cho vay số hóa và đã được công ty trích lập dự phòng đầy đủ, thận trọng theo quy định. Trong đó, doanh nghiệp cho biết một số sản phẩm đặc thù có tỷ lệ nợ xấu rất thấp như Vay mua xe điện, Mua trước trả sau.

Minh họa: Tổng hợp kết quả Báo cáo tài chính Quý 1, 2, 3, 4 năm 2025 của VietCredit

Với đà tăng trưởng ấn tượng này, VietCredit đang là một trong số ít công ty tài chính tiêu dùng ghi nhận mức mở rộng tín dụng mạnh trong năm 2025. Kết quả này đến từ việc VietCredit đã hoàn tất tái cấu trúc mô hình kinh doanh, chuyển dịch trọng tâm sang các sản phẩm cho vay số hóa với nền tảng công nghệ do VietCredit chủ động xây dựng và vận hành.

Huy động vốn khởi sắc, hợp tác thành công với đối tác trong và ngoài nước

Song song với tăng trưởng tín dụng, VietCredit ghi nhận sự mở rộng mạnh của các nguồn huy động vốn. Cuối năm 2025, tiền gửi khách hàng đạt hơn 2.770 tỉ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt gần 6.299 tỉ đồng, trong khi quy mô phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 6.032 tỉ đồng, tăng mạnh so với cuối năm 2024.

Năm 2025, VietCredit đã tăng cường hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp lớn trong nước và khu vực. Đáng chú ý, Công ty hợp tác thành công về vốn với Ngân hàng E.SUN (Đài Loan), góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính, củng cố nền tảng cho các kế hoạch tăng trưởng trung - dài hạn.

Đáng chú ý, VietCredit vừa triển khai ra mắt nền tảng huy động vốn trực tuyến tại website dautu.vietcredit.com.vn, với các sản phẩm hợp đồng tiền gửi được công bố với mức lãi suất tiền gửi cho doanh nghiệp lên đến 8.8% (cập nhật đến tháng 1.2026), cạnh tranh nhiều so với phương thức gửi tiền truyền thống tại ngân hàng.

Minh họa: Hệ sinh thái sản phẩm và đối tác tài chính số của VietCredit

Mở rộng hệ sinh thái, đa dạng hóa danh mục - tăng khả năng tiếp cận vốn cho nhiều phân khúc khách hàng

Cụ thể, ở phân khúc khách hàng cá nhân, VietCredit ghi nhận tăng trưởng tích cực với thương hiệu Tin Vay, thông qua việc tích hợp Tin Vay lên các nền tảng lớn như MoMo, Zalo, Viettel Money, VNPT, TOPI và ZaloPay. Với Tin Vay, VietCredit cam kết theo đuổi tài chính có trách nhiệm xã hội thông qua việc: tối ưu lãi suất cạnh tranh, triển khai các gói vay ưu đãi (cho sinh viên, người yếu thế về tài chính) và cá nhân hóa sản phẩm để phù hợp nhu cầu từng khách hàng.

Bên cạnh đó, VietCredit tiếp tục phát triển giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh và SME thông qua thương hiệu Tin Vay Biz, là một trong các đối tác giải ngân hàng đầu trên nền tảng KiotViet và MISA. Thực tế triển khai cho thấy khách hàng đánh giá cao tốc độ giải ngân nhanh của VietCredit chỉ trong 3 giờ với hộ kinh doanh và trong 24 giờ với doanh nghiệp SME, hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu xoay vốn.

Song song, VietCredit đã tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đón đầu xu hướng tiêu dùng số và xanh hóa: triển khai chương trình vay tín chấp Tin Vay qua GFin dành cho Đối tác Tài xế và Đối tác Nhà hàng của Grab; phát triển thêm mảng vay mua xe điện với ứng dụng Tin Go - "Vay nhanh, sống xanh" hợp tác với VinFast, Wuling và XanhSM; cũng như mở rộng mảng thẻ tín dụng số với thông điệp "Thẻ số cho công dân số". Trong 2025, VietCredit cũng được NAPAS vinh danh là một trong bốn tổ chức tín dụng đầu tiên triển khai thanh toán di động Tap&Pay tại Việt Nam cho sản phẩm thẻ.

Giải Vàng Make in Viet Nam 2025 ghi nhận năng lực công nghệ và kết quả kinh doanh bứt phá của VietCredit

Định hướng làm chủ công nghệ và phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái tài chính số của VietCredit đã được ghi nhận ở cấp nhà nước khi ngày 30.12.2025, VietCredit được Bộ Khoa học Công nghệ trao Giải Vàng "Make in Viet Nam 2025" ở hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Thương mại - Dịch vụ. Hệ sinh thái gồm Tin Vay, Tin Vay Biz, Tin Go, Tin Card được các chuyên gia đánh giá cao về giải pháp kỹ thuật, sản phẩm và vận hành kinh doanh.

Bước sang năm 2026, VietCredit cho biết tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, kiểm soát rủi ro, lấy công nghệ và hợp tác chiến lược làm trọng tâm, tiếp tục mở rộng quy mô khách hàng và củng cố vai trò tiên phong trong tài chính số tại Việt Nam.

Về VietCredit: Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng và tài chính nhúng tại Việt Nam. VietCredit phát triển các giải pháp tài chính số, hợp tác cùng nhiều đối tác lớn trong hệ sinh thái công nghệ, thương mại điện tử và fintech, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Website: https://www.vietcredit.vn | https://www.tinvay.com.vn



