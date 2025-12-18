VietinBank dành 30.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

Trong bối cảnh nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão, lũ năm 2025, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 30.000 tỉ đồng dành cho cả khách hàng (KH) cá nhân và doanh nghiệp. Thông qua gói tín dụng này, VietinBank mong muốn chia sẻ khó khăn, chung tay cùng KH khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh sau bão lũ.

Ưu đãi lãi suất đến 2%/năm

Tham gia gói tín dụng này, KH được hưởng mức lãi suất thấp hơn tối đa 2%/năm so với lãi suất thông thường, áp dụng cho các mục đích vay vốn như: Sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị hư hại, phục hồi cơ sở sản xuất, kho bãi, máy móc, phương tiện, bổ sung vốn lưu động để khôi phục kinh doanh sau bão, lũ…

Đặc biệt, VietinBank tinh gọn quy trình, thủ tục để tất cả các KH bị ảnh hưởng bởi bão, lũ đều dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện, sớm vượt qua khó khăn và tái thiết cuộc sống, phục hồi kinh tế.

Cam kết chia sẻ khó khăn

VietinBank triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng với tinh thần đồng hành cùng KH trên mọi chặng đường, ngay cả trong những giai đoạn kinh doanh khó khăn hay bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. KH cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, ngành nghề đều có thể tham gia gói tín dụng này. Chương trình kéo dài đến hết tháng 2.2026 là lời cam kết của VietinBank: Luôn đồng hành và sẻ chia khó khăn với các KH.