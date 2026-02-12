Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

VietinBank đồng hành cùng hộ kinh doanh bứt phá mục tiêu tăng trưởng

12/02/2026 19:01 GMT+7

Hộ kinh doanh khi cần mở rộng hoạt động, bổ sung vốn lưu động hay đầu tư thiết bị đều cần nguồn vốn linh hoạt, dễ tiếp cận. Thấu hiểu điều đó, VietinBank triển khai gói vay sản xuất kinh doanh chuyên biệt, giúp khách hàng chủ động tài chính và tăng tốc tăng trưởng.

VietinBank đồng hành cùng hộ kinh doanh bứt phá mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 1.

Sản phẩm vay vốn hộ kinh doanh giúp khách hàng tiếp cận hạn mức lên tới 10 tỷ đồng, đáp ứng mọi nhu cầu như: đầu tư thiết bị, mở rộng cơ sở sản xuất,... Với thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt và giải ngân nhanh chóng, giúp khách hàng kịp thời nắm bắt các cơ hội mà không lo gián đoạn dòng tiền.

Đặc biệt, VietinBank còn mang tới sản phẩm FastFlow - giải pháp vay vốn lưu động theo luồng nhanh, giải ngân online 24/7 với khoản vay tối đa 100% nhu cầu vốn, không yêu cầu tài sản bảo đảm, cấp kèm hạn mức tín chấp tối đa 1 tỷ đồng. Khoản vay được xét duyệt nhanh theo dòng tiền thực tế qua phần mềm bán hàng/tài khoản ngân hàng. Đây là phương án giúp tiểu thương chủ động nguồn vốn lưu động trong các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Ngoài ra, VietinBank còn hỗ trợ khách hàng với lãi suất vay cạnh tranh, cùng các ưu đãi tài chính linh hoạt. Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ phân tích phương án kinh doanh và đưa ra giải pháp tài chính tối ưu. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc hotline: 1900 558 868.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
