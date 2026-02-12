VietinBank đồng hành cùng hộ kinh doanh bứt phá mục tiêu tăng trưởng

Sản phẩm vay vốn hộ kinh doanh giúp khách hàng tiếp cận hạn mức lên tới 10 tỷ đồng, đáp ứng mọi nhu cầu như: đầu tư thiết bị, mở rộng cơ sở sản xuất,... Với thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt và giải ngân nhanh chóng, giúp khách hàng kịp thời nắm bắt các cơ hội mà không lo gián đoạn dòng tiền.

Đặc biệt, VietinBank còn mang tới sản phẩm FastFlow - giải pháp vay vốn lưu động theo luồng nhanh, giải ngân online 24/7 với khoản vay tối đa 100% nhu cầu vốn, không yêu cầu tài sản bảo đảm, cấp kèm hạn mức tín chấp tối đa 1 tỷ đồng. Khoản vay được xét duyệt nhanh theo dòng tiền thực tế qua phần mềm bán hàng/tài khoản ngân hàng. Đây là phương án giúp tiểu thương chủ động nguồn vốn lưu động trong các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Ngoài ra, VietinBank còn hỗ trợ khách hàng với lãi suất vay cạnh tranh, cùng các ưu đãi tài chính linh hoạt. Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ phân tích phương án kinh doanh và đưa ra giải pháp tài chính tối ưu. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc hotline: 1900 558 868.