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    VietinBank ra mắt VietinBank eFAST mobile phiên bản mới dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ

    Nguồn: Vietinbank
    Nguồn: Vietinbank

    VietinBank ra mắt eFAST 2in1, phiên bản ngân hàng số cho phép một user thực hiện cả bước tạo lập và phê duyệt giao dịch, giúp doanh nghiệp nhỏ đơn giản hóa quy trình vận hành, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo an toàn bảo mật.

    Tinh gọn quy trình giao dịch

    Với doanh nghiệp nhỏ, chủ doanh nghiệp thường kiêm nhiệm vai trò điều hành và kế toán, trực tiếp quản lý thu – chi. Thấu hiểu đặc thù này, VietinBank phát triển eFAST 2in1 nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của mô hình quản trị tinh gọn.

    VietinBank ra mắt VietinBank eFAST mobile phiên bản mới dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ- Ảnh 1.

    Giải pháp cho phép một user có thẩm quyền thực hiện cả hai bước tạo lập và phê duyệt giao dịch trên cùng một tài khoản người dùng. Thay vì luân chuyển qua nhiều user với các vai trò riêng biệt, doanh nghiệp có thể chủ động hoàn tất giao dịch nhanh chóng, giảm thao tác không cần thiết và dành thêm thời gian cho hoạt động kinh doanh.

    Thuận tiện, đảm bảo an toàn bảo mật

    Việc rút gọn quy trình không đồng nghĩa với giảm tiêu chuẩn bảo vệ. eFAST 2in1 vẫn duy trì các yêu cầu về xác thực và an toàn bảo mật giao dịch theo quy định, cân bằng giữa trải nghiệm thuận tiện và tính tuân thủ trong thanh toán số.

    Sản phẩm thể hiện định hướng phát triển ngân hàng số phù hợp với quy mô và nhu cầu quản trị của từng doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp có cơ cấu phức tạp cần cơ chế phân quyền nhiều lớp, doanh nghiệp nhỏ có thể lựa chọn quy trình đơn giản, linh hoạt hơn.

    Thông qua eFAST 2in1, VietinBank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bằng những giải pháp thiết thực, phù hợp với hoạt động vận hành.

    Để biết thêm chi tiết, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc hotline dành riêng cho doanh nghiệp: 1900 558 886.

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