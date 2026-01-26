Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

VietinBank triển khai gói tín dụng 60.000 tỉ đồng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Nguồn: VietinBank
26/01/2026 11:25 GMT+7

Với lãi suất ưu đãi và quy mô lớn, gói tín dụng 60.000 tỉ đồng là minh chứng cho cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và nền kinh tế của VietinBank.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng trụ cột của nền kinh tế khi triển khai gói tín dụng quy mô 60.000 tỉ đồng dành riêng cho các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia.

Theo đó, VietinBank đồng hành cùng các doanh nghiệp có nhu cầu vốn dài hạn để triển khai các dự án hạ tầng then chốt, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, năng lượng, công nghệ chiến lược, có tính lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội.

Điểm nổi bật của gói tín dụng này không chỉ ở quy mô lớn mà còn là chính sách lãi suất ưu đãi, giảm tối thiểu từ 1% đến 1,5% so với mức lãi suất cho vay cùng kỳ hạn thông thường của VietinBank. Mức ưu đãi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vốn, cải thiện dòng tiền và tăng cường năng lực triển khai dự án, trong bối cảnh áp lực tài chính vẫn hiện hữu đối với nhiều nhà đầu tư hạ tầng.

Đặc biệt, với đặc thù vòng đời dài, tổng mức đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài, việc duy trì nguồn vốn ổn định trong nhiều năm là yếu tố quan trọng đối với các dự án hạ tầng vốn. Thấu hiểu điều này, VietinBank đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi trong dài hạn, bắt đầu từ 5.1.2026 cho đến hết ngày 31.12.2030, thể hiện năng lực thu xếp nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của một Ngân hàng chủ lực của nền kinh tế.

Đồng thời, VietinBank cam kết ưu tiên dòng vốn, tinh giản hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của VietinBank cũng sẽ hỗ trợ tư vấn, thiết kế giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù từng dự án, từng doanh nghiệp, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Với VietinBank, gói tín dụng 60.000 tỉ đồng này không chỉ là giải pháp tài chính, mà còn là sự chia sẻ trách nhiệm của ngân hàng đối với mục tiêu phát triển chung của đất nước, cũng như cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần tạo dư địa phát triển cho các ngành, lĩnh vực liên quan.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm tài trợ nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn và định hướng phát triển bền vững, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo các công trình hạ tầng mang tầm vóc quốc gia, đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Để được tư vấn về gói tín dụng, doanh nghiệp vui lòng liên hệ tổng đài dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp (1900 558 886) hoặc các phòng giao dịch, chi nhánh gần nhất.

