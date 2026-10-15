VietinBank triển khai vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi online hạn mức 10 tỉ đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn linh hoạt của khách hàng, VietinBank triển khai sản phẩm cho vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi online trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Giải pháp giúp khách hàng chủ động sử dụng nguồn vốn khi cần thiết mà không phải tất toán trước hạn khoản tiền gửi online, qua đó bảo toàn lãi suất tích lũy.

Theo đó, hạn mức vay tối đa bằng 90% giá trị khoản tiền gửi online dùng làm tài sản bảo đảm và không vượt quá 10 tỉ đồng. Lãi suất vay được tính bằng lãi suất tiền gửi online cộng biên độ lãi suất theo quy định của VietinBank từng thời kỳ, hiện biên độ lãi suất ở mức 3,5%/năm. Đặc biệt, lãi vay chỉ tính trên số tiền và số ngày thực tế sử dụng hạn mức, giúp khách hàng tối ưu chi phí.

Sản phẩm cho phép khách hàng thực hiện hoàn toàn online mọi lúc mọi nơi, giải ngân nhanh chóng 24/7 ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Khách hàng cá nhân người Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không có nợ nhóm 2, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng đồng thời có tiền gửi online kỳ hạn từ một tháng trở lên (không gồm tiền gửi tích lũy hoặc rút gốc linh hoạt) có thể đăng ký vay ngay. Thời gian duy trì hạn mức vay tối đa 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của khoản tiền gửi.

Để đăng ký, khách hàng chỉ cần đăng nhập VietinBank iPay Mobile, tìm kiếm "Vay thấu chi bảo đảm tiền gửi", nhập thông tin đề nghị vay vốn, ký số hợp đồng sau khi được phê duyệt, xác nhận bằng OTP hoặc FacePay và có thể sử dụng tiền vay ngay lập tức.

Khách hàng có thể đăng ký vay tại đây hoặc liên hệ tổng đài VietinBank theo hotline 1900558868 để được hỗ trợ.