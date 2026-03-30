VietinBank tung gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu SME

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, chi phí tài chính, chi phí giao dịch quốc tế và rủi ro tỷ giá vẫn là những thách thức đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối SME.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi SME Global Boost dành cho doanh nghiệp lần đầu sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ tại ngân hàng.

Doanh nghiệp tham gia được ưu đãi lên tới 100% phí chuyển tiền ngoại tệ đi và đến, đồng thời giảm tới 70% phí dịch vụ tài trợ thương mại đối với các nghiệp vụ như thư tín dụng (L/C), nhờ thu và các dịch vụ liên quan.

Khách hàng khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại VietinBank có thể được hưởng ưu đãi tỷ giá lên tới 120 điểm tại quầy và 200 điểm trên kênh online.

Thông qua chương trình SME Global Boost, VietinBank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh và vươn ra thị trường quốc tế.