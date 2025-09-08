Vietjet chào đón gần 1.000 ứng viên tài năng tại Vietjet Sky Career Day 2025

Các ứng viên đến từ khắp thế giới với tình yêu và ước mơ chinh phục bầu trời đã cùng gặp nhau tại Sky Career Day 2025

Giám đốc Điều hành Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cùng các lãnh đạo các khối khai thác bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA)… đã trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ với ứng viên về tình yêu với bầu trời, niềm tự hào mang tên Vietjet và những cơ hội phát triển sự nghiệp không giới hạn.

Giám đốc Điều hành Vietjet chia sẻ: "Vietjet luôn tiên phong đổi mới và không ngừng mở rộng mạng bay khắp toàn cầu, đến châu Âu, châu Mỹ với đội tàu bay lớn mạnh. Tôi tin rằng các ứng viên hôm nay sẽ phát huy hết khả năng, để gia nhập đại gia đình Vietjet và đồng hành trên hành trình phát triển, trở thành hãng hàng không quốc tế của Vietjet".

Hãng hàng không Vietjet hiện là mái nhà chung của hơn 9.000 nhân viên đến từ hơn 66 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu, với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

Các anh chị lãnh đạo các khối khai thác bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật, Học viện Hàng không Vietjet chia sẻ tại sự kiện

Đến với Vietjet Sky Career Day 2025, các ứng viên có thể ứng tuyển tại nhiều vị trí từ tiếp viên hàng không, phi công, nhân viên dịch vụ mặt đất, kỹ sư, nhân viên văn phòng… mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp phong phú cho các bạn trẻ năng động, sẵn sàng thử sức ở nhiều lĩnh vực trong ngành hàng không.

Các quy trình tuyển dụng được Vietjet tiên phong thực hiện với các ứng dụng công nghệ hiện đại. Hệ thống AI tự động đã đưa ra câu hỏi dựa trên nền tảng hồ sơ từng ứng viên, đánh giá đa chiều. Với bộ câu hỏi ngẫu nhiên được chọn lọc theo thuật toán AI, kết quả đánh giá cho thấy mức độ chính xác cao, sát thực với năng lực thực tế của ứng viên.

Việc ứng dụng AI vào các quy trình tuyển dụng được Vietjet xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm ứng tuyển, mang đến quy trình phỏng vấn minh bạch, công bằng và chuyên nghiệp. Thay vì các hình thức đánh giá truyền thống, hệ thống ứng dụng AI sẽ tự động phân tích thông tin ứng viên, xây dựng bộ câu hỏi phù hợp với từng hồ sơ, tập trung vào các yếu tố then chốt như năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng ứng phó với áp lực và tinh thần phục vụ khách hàng…

Bạn Jason tham dự Sky Career Day, đến từ Hàn Quốc, hào hứng nói: "Tôi đã đáp chuyến bay đến TP.HCM vào hôm qua để có thể tham dự ngày hội tuyển dụng của Vietjet". Anh chia sẻ rằng bản thân đã tìm hiểu về Vietjet từ lâu và ấn tượng với môi trường làm việc quốc tế, năng động. Đây cũng là cơ hội để anh thử sức, học hỏi và theo đuổi ước mơ được làm việc trong ngành hàng không tại Việt Nam. Jason kỳ vọng có thể trở thành một phần trong đội ngũ trẻ trung, sáng tạo của Vietjet trong tương lai.

Những ứng viên trúng tuyển tại các vị trí như phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư sẽ có cơ hội được huấn luyện tại Học viện Hàng không Vietjet - cơ sở nghiên cứu, đào tạo hàng không hiện đại tiêu chuẩn châu Âu. Học viện Hàng không Vietjet là đối tác chính thức của IATA, được trang bị hiện đại với 3 buồng lái mô phỏng đào tạo phi công, các thiết bị mô phỏng buồng lái, hồ bơi tạo sóng, khoang hành khách, khu đào tạo kỹ thuật, sân vận động…

Tại Học viện Hàng không Vietjet, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng toàn diện cho nhiều vị trí trong ngành hàng không như phi công, tiếp viên hàng không, điều phái bay, kỹ sư hay nhân viên mặt đất, đồng thời mở ra lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng cơ hội nghề nghiệp rộng khắp trên mạng bay phủ khắp Việt Nam và quốc tế đến Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia, Kazakhstan… của Vietjet.

Vietjet Sky Career Day với những cơ hội việc làm hấp dẫn trong ngành hàng không luôn là cầu nối giúp hàng ngàn bạn trẻ hiện thực hóa giấc mơ bay, chinh phục bầu trời. Với chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc quốc tế và tinh thần trẻ trung năng động, Vietjet thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ khắp toàn cầu, không ngừng chinh phục những điểm đến mới, mang tới cơ hội bay cho tất cả mọi người.