Vietjet đặt hàng động cơ Pratt & Whitney cho 44 máy bay Airbus A320neo

Thời gian bàn giao dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 7.2026. Pratt & Whitney cũng sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ cho Vietjet thông qua thỏa thuận EngineWise® Comprehensive kéo dài 12 năm.

Giám đốc điều hành Vietjet Nguyễn Thanh Sơn (phải) và ông Rick Deurloo, Chủ tịch, Tổng giám đốc của Pratt & Whitney (trái), trao thỏa thuận trang bị động cơ và dịch vụ động cơ cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR với sự chứng kiến của Chủ tịch Vietjet, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tại Singapore Airshow 2026

Vietjet là hãng hàng không đang tăng trưởng mạnh mẽ với đội tàu bay và mạng bay ngày càng mở rộng. Giám đốc điều hành Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cho biết: "Vietjet đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Pratt & Whitney và các công nghệ thế hệ mới của hãng. Động cơ GTF đang đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng của Vietjet nhờ hiệu quả sử dụng nhiên liệu tiết kiệm tới 20% và chi phí khai thác ngành hàng không. Chúng tôi tiếp tục đặt niềm tin vào sự hợp tác, trách nhiệm lâu dài và toàn diện từ Pratt & Whitney".

Vietjet tiếp nhận tàu bay A321neo đầu tiên vào năm 2018 và hiện đang khai thác 42 tàu bay A321neo sử dụng động cơ GTF. Hãng dự kiến trang bị loại động cơ này cho 93 tàu bay trong đội bay của mình.

Ông Rick Deurloo, Chủ tịch và Tổng giám đốc của Pratt & Whitney, chia sẻ: "Một thập kỷ trước, Vietjet đã gia nhập gia đình động cơ GTF của Pratt & Whitney, và việc lựa chọn lần này tiếp tục thể hiện sự tin tưởng của hãng đối với động cơ GTF. Với đơn hàng mới, Vietjet sẽ tiếp tục tối ưu lợi ích từ dòng động cơ hiệu quả nhất dành cho tàu bay thân hẹp, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hỗ trợ hãng mở rộng mạng đường bay".

Động cơ GTF hiện là dòng động cơ hiệu quả nhất trong phân khúc tàu bay thân hẹp, giúp giảm tới 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm 75% độ ồn so với thế hệ động cơ trước. Tính đến nay, hơn 2.600 tàu bay sử dụng động cơ GTF đã được bàn giao cho hơn 90 khách hàng trên toàn cầu. Với khả năng nâng cao tải trọng và tầm bay, phiên bản động cơ GTF Advantage, dự kiến đưa vào khai thác trong năm nay, sẽ mang lại cấu hình bền bỉ hơn, tăng gấp đôi thời gian khai thác trên cánh. Pratt & Whitney hiện đang tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực mạng lưới bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO), đồng thời tăng cường năng lực chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khách hàng.

Tàu bay A321neo của Vietjet

Với đội tàu bay hiện đại, linh hoạt cùng mạng bay ngày càng mở rộng, Vietjet tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của một tập đoàn hàng không đa quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng của ngành hàng không và kinh tế khu vực. Hãng hiện khai thác mạng bay rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương, kết nối Việt Nam và Thái Lan với Australia, Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và từng bước mở rộng tới các điểm đến tại châu Âu. Thông qua các hợp tác chiến lược với những tập đoàn hàng không và công nghệ hàng đầu thế giới, Vietjet hướng tới mang đến trải nghiệm bay an toàn, chất lượng với chi phí cạnh tranh cho hành khách toàn cầu.