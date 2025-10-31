Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
31/10/2025 08:40 GMT+7

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh, sự kiện lịch sử khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ và đầu tư.

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm (giữa) chứng kiến Vietjet trao các hợp đồng đặt mua máy bay với Airbus tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: "Đây không chỉ là hợp đồng thương mại, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn chung vì phát triển bền vững và kết nối toàn cầu".

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo- Ảnh 2.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo trao quà lưu niệm cho Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western

Ông Christian Scherer, Tổng giám đốc Airbus Commercial, cho biết: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet – biểu tượng cho sức sống và tầm vóc mới của Việt Nam".

Đơn hàng sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Anh và châu Âu, đồng thời giúp Vietjet hiện đại hóa đội bay, giảm phát thải, và mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo- Ảnh 3.

Ảnh 1, 2: (thứ tự theo ảnh 1) Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (giữa, phải) và Tổng giám đốc Airbus Commercial Christian Scherer ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay A321neo tại Bộ Ngoại giao Anh với sự chứng kiến của Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew (thứ 2, trái), Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western (thứ 2, phải)

Sau lễ ký trang trọng tại Bộ Ngoại giao Anh, Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh.

Khám phá thêm chủ đề

Vietjet Airbus A321neo Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận