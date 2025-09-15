Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
15/09/2025 11:57 GMT+7

Ngày 14.9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực phát triển bền vững của Vietjet trong chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương ngày càng tăng dịp cuối năm.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc - Ảnh 1.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc, sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế

Được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 700 tối tân, tiết kiệm nhiên liệu, tàu bay A330 sẽ ngay lập tức khai thác trên các đường bay dài đến Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan và châu Âu, mang đến trải nghiệm bay tiện nghi, hiện đại cho hành khách.

Tàu bay nổi bật với dải lụa vàng mềm mại cùng sắc đỏ – vàng rực rỡ, biểu trưng cho tinh thần hội nhập, kết nối văn hóa và phát triển toàn cầu. Với đội tàu hiện đại cùng hơn 400 tàu bay đặt hàng mới từ Airbus và Boeing đến năm 2030, Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu hiệu quả khai thác, gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư và mang đến những hành trình bay an toàn, đáng nhớ cho khách hàng khắp thế giới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
