Vietjet hoàn thành cập nhật phần mềm/phần cứng toàn bộ 69 tàu bay Airbus trước thời hạn

Theo thông báo của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), toàn bộ tàu bay A319/A320/A321 cần được cập nhật phần mềm/phần cứng nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế xáo trộn lịch bay. Vietjet đã huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với CAAV và Airbus để hoàn tất tiến độ cập nhật nhanh chóng và đồng bộ.

Kỹ sư Vietjet đang cập nhật phần mềm ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) đánh giá các hãng đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương ngay khi Airbus phát đi cảnh báo khẩn và EASA ban hành chỉ lệnh, đồng thời ghi nhận tinh thần hỗ trợ, phối hợp giữa các hãng hàng không.

Tàu bay Vietjet ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Vietjet luôn đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu và điều hành hoạt động khai thác an toàn, liên tục, ổn định cho hành khách.