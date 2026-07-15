Vietjet kết nối Praha, mở ra cả một châu Âu cổ tích giữa đời thực

Praha - nơi mọi góc phố đều mang vẻ đẹp châu Âu cổ điển

Praha là một trong số ít thành phố còn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc từ thời trúc Trung cổ sau những thăng trầm lịch sử. Bước đi ở Praha, người ta dễ có cảm giác mình đang lạc vào một "bảo tàng lộ thiên", nơi mỗi góc phố, mỗi bức tường đều biết kể chuyện.

Ở Praha, cứ đi vài bước là bắt gặp những dấu ấn Trung cổ ẢNH: SƯU TẦM

Prague Astronomical Clock - chiếc đồng hồ thiên văn cổ hơn 600 năm tuổi là biểu tượng du lịch và văn hóa quan trọng của Praha ẢNH: SƯU TẦM

Toạ độ đầu tiên phải nhắc đến chắc chắn là cầu Charles. Dạo bước trên cây cầu đá có tuổi đời từ thế kỷ 14, ngắm 30 bức tượng thánh cổ kính đứng trầm mặc dọc hai bên, nghe tiếng violin vang lên đâu đó giữa không gian tĩnh lặng, bạn sẽ hiểu vì sao nơi này luôn nằm trong danh sách những điểm check-in nhất định phải thử khiến giới trẻ toàn cầu rung động.

Một góc bình minh tại cầu Charles ẢNH: SƯU TẦM

Và tất nhiên, hành trình khám phá Praha sẽ chưa thể trọn vẹn nếu bỏ lỡ Prague Castle vào lúc hoàng hôn. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ "thành phố trăm ngọn tháp" dần phủ trong ánh cam đỏ rực rỡ, những mái ngói đỏ nối dài tới tận chân trời tạo nên khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.

Khung cảnh rực rỡ trên tại thành phố “trăm ngọn tháp” ẢNH: SƯU TẦM

Nhịp đập đương đại giữa lòng thành phố di sản

Thế nhưng, nếu chỉ có lâu đài, quảng trường cổ và những công trình nhuốm màu thời gian, Praha có lẽ đã không khiến giới trẻ thế giới say mê đến vậy. Sức quyến rũ của thành phố này nằm ở cách vẻ đẹp di sản hòa nhịp cùng đời sống đương đại, nơi sự trẻ trung, phóng khoáng len lỏi qua từng con phố cổ, từng quán cà phê nhỏ và cả những khoảnh khắc rất đời thường.

Các quán cà phê ven sông nằm nép mình dọc theo những con kênh xanh mát tạo nên khung cảnh đầy thi vị ẢNH: SƯU TẦM

Bởi Praha cũng là kiểu thành phố khiến người ta muốn đi thật chậm. Cầm một chiếc bánh Trdelník nóng hổi trên tay, dạo qua những con phố lát đá, ngắm các ô cửa sổ phủ đầy hoa hay ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhìn dòng người qua lại, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp rất riêng của châu Âu - không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ khiến người ta nhớ lâu.

Một chiếc Trdelník nóng giòn, thơm mùi đường quế là trải nghiệm street food rất đáng thử khi dạo quanh những con phố cổ ẢNH: SƯU TẦM

Khi đêm xuống, Praha khoác lên mình một diện mạo khác với những quán jazz bar, pub và beer garden nhộn nhịp. Thưởng thức một ly bia tươi trong không gian cổ kính và hòa mình vào nhịp sống địa phương là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm thành phố này.

Khám phá các quán bia truyền thống tại Lesser Town (Malá Strana), nơi nổi tiếng với bia tươi hảo hạng và các món Czech đặc trưng ẢNH: SƯU TẦM

Hiện thực hóa giấc mơ châu Âu dễ dàng cùng Vietjet

Từ những cây cầu cổ kính, quảng trường nhuốm màu thời gian đến nhịp sống trẻ trung giữa lòng phố cổ, Praha luôn là điểm đến khiến nhiều du khách Việt mong muốn một lần đặt chân tới. Và để giấc mơ châu Âu ấy không còn là một dự định xa vời, việc lựa chọn một hành trình bay phù hợp về thời gian, chi phí và trải nghiệm chính là bước khởi đầu quan trọng.

Đường bay kết nối Việt Nam - Praha của Vietjet hứa hẹn mang châu Âu đến gần hơn với du khách Việt, đặc biệt là những người trẻ yêu khám phá ẢNH: VIETJET

Với du khách xuất phát từ Hà Nội, đường bay Hà Nội - Praha của Vietjet dự kiến khai thác từ ngày 10.10.2026, với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, là một lựa chọn phù hợp khi lên kế hoạch khám phá châu Âu. Hành trình bay với tàu bay A330 thân rộng cùng ghế da êm ái, phù hợp cho những chuyến bay dài. Trên chuyến bay, hành khách còn có thể chọn các món ăn nóng tươi ngon, đa dạng, kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… Hiện tại, giá vé thấp nhất dành cho hành khách bay từ Hà Nội là 5,94 triệu đồng/chiều, chưa bao gồm thuế và phí.

Với đa dạng hạng vé và dịch vụ linh hoạt, Vietjet giúp hành khách dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình du lịch theo cách riêng ẢNH: SƯU TẦM

Bên cạnh giá vé, du khách cũng có thể chọn các hạng vé khác như Deluxe, SkyBoss hay Business để có thêm hành lý ký gửi, chỗ ngồi và dịch vụ bổ sung để phù hợp với nhu cầu cá nhân. Với nhóm bạn trẻ muốn tối ưu chi phí, việc đặt vé sớm và theo dõi các chương trình khuyến mại sẽ giúp chuyến đi trở nên dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, với gia đình hoặc những du khách ưu tiên sự thoải mái, chuẩn bị hành lý đầy đủ và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau chuyến bay sẽ giúp hành trình nhẹ nhàng, trọn vẹn hơn.

Chặng đường tới châu Âu của du khách Việt đã gần hơn nhờ đường bay mới của Vietjet ẢNH: SƯU TẦM

Do Praha thuộc khu vực Schengen, du khách Việt cần chuẩn bị visa phù hợp trước ngày khởi hành. Hồ sơ thường bao gồm lịch trình lưu trú, thông tin chuyến bay, đặt phòng, bảo hiểm du lịch và các giấy tờ chứng minh tài chính theo yêu cầu. Vì vậy, việc xác định thời gian đi và đặt vé từ sớm không chỉ giúp du khách chủ động hơn về chi phí, mà còn có thêm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, lên lịch trình và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến khám phá thủ đô Czech.

Khi đường bay, giấy tờ và ngân sách được chuẩn bị từ sớm, Praha sẽ không còn là một giấc mơ quá xa. Từ cầu Charles phủ sương trong buổi sớm, những quảng trường cổ kính vang tiếng chuông nhà thờ, đến khoảnh khắc ngồi nhâm nhi cà phê giữa lòng phố cổ, hành trình chạm vào châu Âu giờ đây đã trở nên gần hơn bao giờ hết.