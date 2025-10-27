Vietjet khai trương đường bay mới kết nối Malaysia với thành phố biển Đà Nẵng

Đường bay mới Kuala Lumpur - Đà Nẵng khai trương trong sự chào đón và chúc mừng của lãnh đạo, người dân và du khách hai nước, mở ra thêm nhiều cơ hội di chuyển thuận tiện giữa hai điểm đến du lịch – văn hóa hàng đầu khu vực và thế giới.

Hành khách vui mừng khi bay cùng Vietjet trên chuyến bay đầu tiên từ Đà Nẵng đến Kuala Lumpur ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Sau Hà Nội, TP.HCM, đường bay mới kết nối Đà Nẵng với Kuala Lumpur sẽ nâng tổng số chuyến bay của Vietjet giữa hai nước lên 42 chuyến bay mỗi tuần. Hành khách có thể dễ dàng đặt vé bay tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air để trải nghiệm hành trình kết nối thuận tiện giữa hai quốc gia.

Đà Nẵng từ lâu đã ghi dấu trong lòng du khách với cây Cầu Vàng biểu tượng, những bãi biển tuyệt đẹp và tinh hoa ẩm thực đặc trưng. Không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ dưỡng và khám phá, Đà Nẵng còn là cửa ngõ dẫn lối tới con đường di sản Miền Trung, đến Hội An cổ kính, cố đô Huế thơ mộng và thánh địa Mỹ Sơn huyền bí. Trong khi đó, Kuala Lumpur – đô thị hiện đại của Malaysia – nổi tiếng bởi tháp đôi Petronas, các khu Chinatown, đền chùa và công trình tôn giáo mang dấu ấn Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, tạo nên một bức tranh đa văn hóa sôi động cả ngày lẫn đêm.

Đại diện Vietjet - Giám đốc VP Miền Trung Vietjet - ông Trần Hoàng Linh chào đón và tặng quà hành khách trên chuyến bay khai trương ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Tàu bay Vietjet khởi hành từ Đà Nẵng hạ cánh tại Kuala Lumpur, Malaysia ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, không chỉ kết nối hai điểm đến mà còn mở rộng hơn cùng mạng bay phủ khắp châu Á - Thái Bình Dương của Vietjet, trở thành cầu nối giữa các quốc gia, cầu nối văn hoá, kinh tế toàn cầu.