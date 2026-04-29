Kinh tế

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, quê hương núi Phú Sĩ

N.T Hiếu Nghĩa
29/04/2026 13:48 GMT+7

Sân bay Shizuoka, Nhật Bản đã rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Shizuoka với Hà Nội của Vietjet, đường bay thẳng đầu tiên kết nối hai địa phương, hai điểm đến nổi bật Việt Nam - Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Shizuoka Suzuki Yasutomo, Đại sứ đặc quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và lãnh đạo sân bay Shizuoka, đã cùng lãnh đạo Vietjet chúc mừng đường bay mới và chào đón những hành khách đầu tiên trên hành trình bay cùng Vietjet.

Chào đón đường bay mới, Vietjet mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho hành khách trên các chặng bay Nhật Bản. Từ 0 giờ đến 23 giờ trong ba ngày 5.5 đến 7.5.2026, khách hàng đặt vé trên website http://www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air sẽ được giảm 30% cho 10 triệu vé hạng Deluxe, áp dụng cho hành trình khởi hành từ 5.5 đến 31.8.2026 (GMT+7) (*).

Song song đó, hơn 1 triệu vé hạng Eco được giảm giá 100% khi nhập mã SALE55, tặng kèm 20 kg hành lý ký gửi, áp dụng cho hành trình từ 5.9.2026 đến 31.3.2027.

Đường bay mới tiếp tục khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của Vietjet tại thị trường Nhật Bản, với tần suất khai thác ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 2 giờ 40 và hạ cánh tại Shizuoka lúc 9 giờ 30 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Shizuoka lúc 10 giờ 30 và đến Hà Nội lúc 14 giờ cùng ngày.

Shizuoka, Nhật Bản là điểm đến nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thanh bình, nơi sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra núi Phú Sĩ nổi tiếng với matcha trứ danh, biển đẹp, hải sản tươi ngon và không gian nghỉ dưỡng thanh bình đậm chất Nhật Bản. Trong khi đó, Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch lớn của Việt Nam với sức hút riêng biệt. Đường bay mới Hà Nội - Shizuoka góp phần tăng cường kết nối giữa hai quốc gia, đồng thời nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản của Vietjet lên 11 đường bay.

Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang tới cơ hội di chuyển thuận tiện giữa các quốc gia, trở thành cầu nối phát triển, cầu nối văn hóa, giao thương toàn cầu. Vietjet, Bay là Thích ngay!

(*) Thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.

