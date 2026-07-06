Vietjet kiến tạo nguồn nhân lực hàng không chất lượng quốc tế

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng đã gửi lời chúc mừng, ghi nhận tinh thần kỷ luật và nỗ lực trong suốt quá trình học tập của các tân tiếp viên hàng không, cũng như tri ân gia đình, các thầy cô giáo đã đồng hành trong suốt thời gian huấn luyện, đào tạo.

Buổi lễ tốt nghiệp là bước khởi đầu của các tân “chiến binh bầu trời” Vietjet cho hành trình kết nối con người, văn hóa và những điểm đến

Tân tiếp viên hàng không Peel Benjamin George (Quốc tịch Anh) chia sẻ đầy cảm xúc tại lễ tốt nghiệp: "Vietjet mang đến cho tôi một cơ hội mà trước đây tôi chưa từng thực sự có được ở bất kỳ công việc nào, đó là một tương lai rõ ràng cùng tiềm năng phát triển lâu dài. Với kế hoạch mở rộng mạng bay đến châu Âu và tiếp tục vươn tới nhiều điểm đến mới trên thế giới, tôi cảm thấy đây thực sự là một cơ hội đầy hứng khởi để học hỏi, phát triển và đồng hành cùng hãng".

Những giây phút tri ân đầy xúc động dành cho đấng sinh thành đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp của buổi lễ tốt nghiệp

Lãnh đạo Vietjet tin tưởng mỗi tiếp viên hàng không sẽ trở thành một đại sứ của Vietjet, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách và hội nhập trên mỗi hành trình

Được đào tạo trong môi trường quốc tế, thế hệ tiếp viên hàng không mới sẽ đồng hành cùng Vietjet trên hành trình mở rộng mạng bay, kết nối con người, văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và khu vực, quốc tế.

Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) hiện là cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên về hàng không của Vietjet đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu (EASA), đồng thời là đối tác của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA). Tại đây, hàng ngàn phi công, tiếp viên hàng không, điều phái bay, kỹ sư… đã được đào tạo, huấn luyện, là nền tảng quan trọng trong chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và vươn ra quốc tế của Vietjet.

Tại Học viện Hàng không Vietjet, các học viên được trang bị kiến thức về ngành hàng không, được huấn luyện các kỹ năng về nghề tiếp viên hàng không trên các trang thiết bị mô phỏng tàu bay hiện đại, hồ bơi tạo sóng, mockup cabin

Năm 2025, học viện đã đào tạo hơn 162.000 lượt học viên, đưa vào khai thác 150 phi công cùng khoảng 2.000 tiếp viên, kỹ sư và nhân sự hàng không. Riêng trong ba tháng đầu năm 2026, VJAA đã tổ chức 3.193 khóa học, đào tạo 34.727 lượt học viên cho nhiều lĩnh vực như phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư bảo dưỡng tàu bay, điều phái bay, khai thác mặt đất và các chuyên ngành hàng không khác.



Bên cạnh chương trình đào tạo nghiệp vụ, học viên còn được trang bị ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, tác phong chuyên nghiệp và tư duy phục vụ toàn cầu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không hiện đại

Với chiến lược không ngừng mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, Vietjet tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xem con người là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững. Học viện Hàng không Vietjet không chỉ đào tạo đội ngũ tiếp viên, phi công và nhân sự hàng không đạt chuẩn quốc tế, mà còn góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn của Vietjet cũng như thị trường khu vực và thế giới.