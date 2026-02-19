Vietjet ký các thỏa thuận hợp tác trị giá 6,3 tỉ USD với các đối tác Mỹ

Lễ trao văn kiện chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện lãnh đạo hai nước Việt Nam - Mỹ, nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư tại Washington D.C theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và công nghệ. Dịp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong Đối thoại chính sách tài chính - kinh tế vĩ mô giữa hai nước.

Hợp đồng động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney trị giá 5,4 tỉ USD

Vietjet và Pratt & Whitney, thuộc Tập đoàn RTX - nhà sản xuất động cơ máy bay hàng đầu thế giới của Mỹ - đã ký hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR, với tổng giá trị khoảng 5,4 tỉ USD.

Vietjet và Pratt & Whitney trao hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay Airbus trị giá khoảng 5,4 tỉ USD ẢNH: VJ

Theo thỏa thuận, Pratt & Whitney sẽ trang bị các dòng động cơ thế hệ mới, giúp tối ưu hiệu suất vận hành, giảm chi phí khai thác và giảm phát thải, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của Vietjet.

Thỏa thuận tài chính tàu bay Boeing 737-8 với đối tác Mỹ

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietjet đồng thời ký thỏa thuận tài chính tàu bay với định chế quốc tế là Griffin Global Asset Management, cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD.

Vietjet và Griffin Global Asset Management trao thỏa thuận cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế, đồng thời củng cố năng lực tài chính và cấu trúc vốn theo chuẩn mực toàn cầu của Vietjet.

Dấu mốc hợp tác kinh tế, hàng không Việt Nam - Mỹ

Tổng giá trị các thỏa thuận hơn 6,3 tỉ USD tăng kim ngạch thương mại 2 nước trong hợp tác công nghệ, tài chính, tạo thêm nhiều việc làm và gia tăng chuỗi giá trị giữa hai nền kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Điều hành Vietjet, cho biết: "Các thỏa thuận tại Mỹ là cam kết mạnh mẽ của Vietjet trong việc tăng cường doanh số hợp tác quốc tế, phát triển đội tàu bay hiện đại và bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để Vietjet tăng cường năng lực tài chính, nâng cao chất lượng vận hành và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho ngành hàng không Việt Nam và quốc tế".

Tầm nhìn Tập đoàn hàng không đa quốc gia

Các thỏa thuận chiến lược tại Washington D.C. tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của Vietjet - một Tập đoàn hàng không đa quốc gia năng động, hội nhập sâu rộng và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Những hợp tác này cũng góp phần hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, thúc đẩy dòng vốn, công nghệ và chuỗi giá trị giữa hai nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.