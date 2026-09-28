Vietjet nhanh chóng hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại Bangkok

Theo đó, với những hành khách không thể đến sân bay đúng giờ và lỡ chuyến do ảnh hưởng của ngập lụt hoặc tình trạng giao thông gián đoạn tại Bangkok, Vietjet hỗ trợ đổi chuyến miễn phí sang chuyến bay khác có cùng hành trình còn chỗ. Hành khách vui lòng liên hệ các kênh bán chính thức của Vietjet để được hỗ trợ.

Hành khách có kế hoạch bay đến và đi Bangkok trong thời gian này vui lòng sắp xếp thời gian di chuyển và thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục "Chuyến bay của tôi", tổng đài 19001886, hoặc trên ứng dụng Vietjet Air. Hành khách cũng có thể liên hệ Vietjet tại sân bay khi cần hỗ trợ.

Chủ động trước những tình huống phát sinh, nhanh chóng đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp, Vietjet luôn đồng hành cùng hành khách, góp phần giúp hành trình được thuận tiện, an tâm và suôn sẻ nhất.