Kinh tế

Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
16/01/2026 10:51 GMT+7

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vietjet triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2.2.2026 đến 3.3.2026 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân trên khắp Việt Nam cũng như quốc tế.

Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TP.HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết, góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Việc bổ sung thêm nhiều chuyến bay không chỉ giúp hành khách có thêm lựa chọn linh hoạt về thời gian và hành trình, mà còn thể hiện sự chủ động của Vietjet trong việc đồng hành cùng người dân trên những chuyến bay sum vầy, đoàn viên và du xuân đầu năm.

Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Hành khách có kế hoạch di chuyển trong dịp cao điểm Tết nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet, VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục khi bay, giảm thời gian chờ đợi tại các khu vực làm thủ tục.

Song song với việc tăng chuyến phục vụ cao điểm, Vietjet tiếp tục bổ sung tàu bay mới, mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế, mang đến đa dạng hạng vé cùng dịch vụ chất lượng, bổ sung nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay, góp phần mang lại những chuyến bay an toàn, thuận tiện và trọn vẹn niềm vui cho hành khách trong mùa Tết Bính Ngọ 2026.

