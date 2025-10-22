Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vietjet và Airways Aviation (Phần Lan) ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
22/10/2025 14:11 GMT+7

Hãng hàng không Vietjet và học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) vừa ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế.

Sự kiện diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm (giữa, hàng sau) chứng kiến và chúc mừng Vietjet và Airways Aviation trao thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế tại Phần Lan

Cụ thể, Airways Aviation sẽ hợp tác cùng Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) triển khai các chương trình đào tạo phi công tại châu Âu, tuân thủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và nhà chức trách hàng không Việt Nam (CAAV). Các chương trình đào tạo chuyên biệt MPL, CPL nhằm đáp ứng nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu của hãng hàng không thế hệ mới, phát triển bền vững khu vực và quốc tế.

- Ảnh 2.

Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (phải, hàng trước) và Tổng giám đốc Airways Aviation, ông Alexandre Alves (trái, hàng trước) trao thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế

Việt Nam và Phần Lan kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn lực. Hợp tác với Airways Aviation giúp Vietjet tiếp tục đóng góp vào thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước trên nền tảng sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững.

Vietjet hiện có hơn 9.000 nhân sự đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động tại nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Là tập đoàn hàng không toàn cầu, hãng không ngừng mở rộng mạng bay, thu hút nhân lực chất lượng cao, mang đến dịch vụ, sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Với mạng bay rộng khắp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Vietjet có kế hoạch sớm mở rộng mạng bay đến các thị trường lớn tại châu Âu, châu Mỹ…

Là đối tác đào tạo của IATA tại Việt Nam, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã thực hiện đào tạo cho gần 400.000 lượt phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, điều phái bay… hiện thực hóa ước mơ chinh phục bầu trời và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành.

Airways Aviation là học viện đào tạo bay được công nhận toàn cầu, hiện diện mạnh mẽ trên khắp châu Âu, Trung Đông, châu Á và Úc, với hơn 45 năm kinh nghiệm.

