Vietjet và Đại học Oxford công bố kết quả công trình nghiên cứu Net Zero Carbon

Tổng bí thư Tô Lâm (thứ 3, trái) và Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford (thứ 2, trái) chứng kiến Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (bìa trái) và Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, ĐH Oxford (bìa phải) trao văn kiện công bố kết quả công trình nghiên cứu Net Zero Carbon ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Dự án do Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, dẫn dắt, tập trung vào nghiên cứu Nhiên liệu Cân bằng Địa chất (Geological Balance Fuel - GBF) - loại nhiên liệu hàng không được bù đắp carbon bằng cách lưu trữ lâu dài lượng CO₂ trong các tầng địa chất sâu. Kết quả ban đầu cho thấy GBF có thể mở ra lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không toàn cầu vào giữa thế kỷ này.

Ưu thế của giải pháp sáng kiến này là chi phí thấp và hạn chế thay đổi các giải pháp cung cấp nhiên liệu đang vận hành trên thế giới, hạn chế ảnh hưởng, tăng chi phí của các ngành công nghiệp năng lượng, nhiên liệu hiện tại.

Sáng kiến cũng góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, với các chương trình nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ tại Oxford Net Zero.

Dự án nằm trong chiến dịch Fly Green của Vietjet - chiến lược phát triển bền vững hướng tới "tương lai xanh cho bầu trời xanh", thông qua việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), bù trừ carbon, trồng rừng, đầu tư năng lượng tái tạo và ứng dụng AI trong vận hành, giúp giảm 38% phát thải mỗi hành khách so với tàu bay thế hệ cũ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, chia sẻ: "Xin chúc mừng giáo sư Allen, tôi trân trọng chương trình hợp tác cùng Đại học Oxford để cùng vun đắp những sáng kiến xanh - kết nối tri thức, công nghệ và lòng nhân ái. Vietjet mong muốn cùng các đối tác quốc tế kiến tạo một tương lai nhân văn, hưng thịnh và bền vững cho các thế hệ mai sau".