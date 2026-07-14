Vietjet và Ngân hàng số Vikki trở thành đơn vị đồng hành cùng ASEAN United FC

Thỏa thuận hợp tác được xúc tiến bởi SPORTFIVE, đối tác thương mại độc quyền của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Ông Trần Quốc Tuấn – Thành viên Ủy ban Thi đấu AFF, Chủ tịch VFF (thứ 2 từ bên phải qua) trao biên bản hợp tác cho ông Tô Việt Thắng – Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet (thứ 2 từ bên trái qua) trước sự chứng kiến của ông Ole Schilke – Phó chủ tịch phụ trách Quan hệ đối tác Sportfive (ngoài cùng bên trái) và ông Winston Lee – Tổng thư ký AFF (ngoài cùng bên phải)

Vietjet là hãng hàng không thế hệ mới ra đời với mong muốn mang tới cơ hội bay cho tất cả mọi người. Kể từ chuyến bay đầu tiên cất cánh năm 2011, Vietjet đã không ngừng mở rộng mạng bay khắp Việt Nam và quốc tế với hơn 135 đường bay trên khắp Đông Nam Á, Australia, Kazakhstan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… và sắp tới đây là châu Âu. Đội tàu bay Vietjet với hai sắc đỏ, vàng nổi bật đã trở nên quen thuộc với bạn bè quốc tế, trở thành cầu nối phát triển, cầu nối kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, các dân tộc.

Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng (thứ hai từ trái sang) nhận bóng lưu niệm từ ông Trần Quốc Tuấn, Thành viên Ủy ban Thi đấu AFF, Chủ tịch VFF ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Với vai trò nhà bảo trợ vận chuyển hàng không của các giải đấu ASEAN United FC, Vietjet góp phần kết nối người hâm mộ và các điểm đến trên khắp Đông Nam Á thông qua những giải đấu bóng đá hàng đầu khu vực, khởi đầu với ASEAN Hyundai Cup™ 2026, giải đấu danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á và là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Tổng giám đốc Vikki, ông Trần Xuân Huy nhận bóng lưu niệm từ đại diện AFF tại lễ công bố hợp tác ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Ở vai trò Ngân hàng chính thức tại Việt Nam, Ngân hàng số Vikki mang đến cho người hâm mộ loạt tiện ích tài chính số xuyên suốt bốn giải đấu thuộc ASEAN United FC, đặc biệt là chương trình Tiết kiệm dự thưởng lớn nhất trong năm "Tiết kiệm Vikki trúng bóng vàng ký" với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỉ đồng, cùng nhiều chương trình ưu đãi và trải nghiệm riêng dành cho cộng đồng yêu bóng đá. Đó là cách thương hiệu hiện thực hóa tinh thần "Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà", đưa tài chính số đến gần hơn với đời sống thường ngày của người Việt.

Thông qua hoạt động hợp tác này, Vietjet và Vikki cho thấy sức mạnh cộng hưởng của hai thương hiệu nổi bật, hướng tới trải nghiệm liền mạch từ chuyến bay Vietjet đến trải nghiệm thanh toán, tiết kiệm sinh lời trên nền tảng Vikki và khả năng tiếp cận các sự kiện bóng đá cho người hâm mộ trên khắp Đông Nam Á, một trong những thị trường du lịch tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nền tảng Vikki mang đến cho người hâm mộ Việt Nam cơ hội theo dõi các sự kiện bóng đá cùng những dịch vụ tiện lợi, hiện đại và đáng tin cậy.

Đại diện AFF trao biên bản hợp tác cho Ngân hàng số Vikki, đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Tại sự kiện công bố hợp tác, ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet, cho biết: "Vietjet luôn đồng hành cùng các sự kiện thể thao ý nghĩa khắp toàn cầu, mong muốn kết nối và mang tới những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng. Hợp tác với các giải đấu của ASEAN United FC một lần nữa khẳng định cam kết của Vietjet trong việc kết nối không chỉ các điểm đến mà còn cả con người, văn hóa và các giá trị tích cực giữa các cộng đồng. Thông qua hàng không và thể thao, Vietjet hướng đến việc thúc đẩy giao lưu khu vực, quảng bá Đông Nam Á ra thế giới và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển bền vững".

Đại diện Ngân hàng số Vikki, Phó tổng giám đốc Lê Văn Thành chia sẻ: "Bóng đá là cầu nối cảm xúc mạnh mẽ nhất, còn tài chính số là nhịp cầu kết nối con người với những trải nghiệm hiện đại mỗi ngày. Khi trở thành Ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC, Vikki mong muốn lan tỏa tinh thần 'Chạm cảm hứng, bật tương lai' tới hàng triệu người hâm mộ – nơi mỗi lần chạm thanh toán hay mỗi hành trình di chuyển đều trở nên dễ dàng, an tâm và tràn đầy hứng khởi".

Phi hành đoàn Vietjet cùng lãnh đạo AFF, Sportfive, Vietjet tại lễ công bố hợp tác chiến lược ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Ông Khiev Sameth, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, phát biểu: "Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, tôi rất vui mừng chào đón Vietjet và ngân hàng số Vikki gia nhập gia đình bóng đá Đông Nam Á. Là các thương hiệu hàng đầu khu vực, Vietjet cùng ngân hàng số Vikki chia sẻ niềm tin của chúng tôi về sức mạnh của kết nối để đoàn kết mọi người và tăng cường cộng đồng".

"Lấy kết nối làm trọng tâm trong mọi hoạt động, Vietjet và Vikki là đối tác hoàn toàn phù hợp với ASEAN United FC. Chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng Vietjet và Vikki viết tiếp hành trình lan tỏa tinh thần đoàn kết và phát triển, gắn kết các liên đoàn thành viên, câu lạc bộ, người hâm mộ và cộng đồng trên khắp ASEAN thông qua sức mạnh của bóng đá".

Cúp vô địch ASEAN Huyndai Cup được chuyên chở đến Việt Nam trên chuyến bay Vietjet ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Ông Seamus O'Brien, Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị SPORTFIVE châu Á, nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón hãng hàng không Vietjet và ngân hàng số Vikki gia nhập mạng lưới các Đối tác Chính thức đang không ngừng mở rộng của ASEAN United FC. Việc đồng hành cùng những giải đấu bóng đá hàng đầu khu vực, gồm ASEAN Hyundai Cup™, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women's MSIG Cup™ và ASEAN U-23 Championship™, góp phần khẳng định vị thế của Vietjet là hãng hàng không được tin cậy tại Đông Nam Á, ngân hàng số Vikki thế hệ mới, đồng thời tăng cường sự gắn kết với khách hàng và thúc đẩy kết nối giữa các điểm đến du lịch phát triển năng động trong khu vực".