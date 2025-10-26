Vietmedi - Điểm đến chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng - Trái tim chuyên môn của Trung tâm y Khoa chất lượng cao VIETMEDI

Ngay từ khi thành lập, Trung tâm y khoa chất lượng cao VIETMEDI đã xác định sứ mệnh mang đến dịch vụ y tế chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó con người là yếu tố cốt lõi.

Đội ngũ bác sĩ - Trái tim chuyên môn của VIETMEDI

Nổi bật trong đội ngũ chuyên môn là:

BS. Phạm Thế Việt - Tổng giám đốc VIETMEDI, cố vấn chuyên môn, với 13 năm kinh nghiệm trong khám và điều trị chuyên sâu các bệnh lý Tim - Mạch máu - Lồng ngực.

BS.CKII Trần Ánh Tuyết - Giám đốc Y khoa, chuyên gia Nội tổng quát & Tiêu hóa - Gan mật, hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị và quản lý y khoa.

Bên cạnh nền tảng kiến thức vững chắc, các bác sĩ, điều dưỡng tại VIETMEDI còn được đánh giá cao về thái độ tận tâm, tinh thần lắng nghe và đồng hành cùng người bệnh trong suốt hành trình điều trị. Mỗi y- bác sĩ đều làm việc với niềm đam mê nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm sâu sắc, xem sức khỏe người bệnh là ưu tiên hàng đầu.

Không gian hiện đại - Quy trình chuyên nghiệp, trải nghiệm theo chuẩn quốc tế

Không gian khám chữa bệnh hiện đại, tinh tế và thân thiện.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố 339 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, (Quận 3 cũ) TP.HCM, Trung tâm y khoa chất lượng cao VIETMEDI gây ấn tượng với không gian khám chữa bệnh hiện đại, tinh tế và thân thiện. Các khu vực tiếp đón, phòng khám, khu xét nghiệm và nội soi được bố trí khoa học, đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn và mang đến cảm giác thoải mái, an tâm cho khách hàng.

Quy trình khám chữa bệnh được tối ưu hóa - từ khâu tiếp nhận, tư vấn, khám - xét nghiệm đến chẩn đoán và điều trị - diễn ra trôi chảy, minh bạch và chuyên nghiệp. Mọi chi phí đều được niêm yết rõ ràng, không phát sinh ẩn, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Công nghệ tiên tiến - Đưa y học hiện đại đến gần hơn với người Việt

Trung tâm y khoa Chất lượng cao VIETMEDI, mỗi dịch vụ y tế đều được bảo chứng bằng hệ thống công nghệ hiện đại theo chuẩn quốc tế. Trung tâm đầu tư đồng bộ trang thiết bị nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm mang đến kết quả chẩn đoán chính xác và hiệu quả điều trị tối ưu.

Nổi bật là hệ thống xét nghiệm sinh hóa-miễn dịch tự động - công nghệ tiên tiến giúp phân tích mẫu máu nhanh và chuẩn xác, hỗ trợ phát hiện sớm rối loạn chuyển hóa, nội tiết và bệnh tim mạch.

Hệ thống xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch tự động

Hệ thống máy siêu âm, chụp X-quang hiện đại với đầu dò đa tần cho hình ảnh rõ nét, phục vụ đa chuyên khoa như sản phụ khoa, tim mạch, gan mật, cơ xương khớp.

Bên cạnh đó, hệ thống nội soi tiêu hóa cho phép phát hiện sớm polyp và ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm.

Hệ thống nội soi tiêu hóa với công nghệ NBI hiện đại

Hệ thống đo loãng xương toàn thân hiện đại hỗ trợ đánh giá mật độ xương chính xác, giúp phòng ngừa loãng xương ở người trung niên và cao tuổi.

Song song đó, hệ thống nội soi Tai - Mũi - Họng độ phân giải cao cùng trung tâm phẫu thuật vô khuẩn đạt chuẩn giúp thực hiện các thủ thuật an toàn, nhẹ nhàng và đạt tính thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó phòng khám sở hữu hệ thống MSCT công nghệ AI, máy chụp nhũ ảnh độ nét cao là các thiết bị chụp chiếu tối tân bậc nhất để tầm soát Ung thư - Đột quỵ.

Hệ thống máy chụp nhũ ảnh

Tất cả được kết nối qua hệ thống quản lý bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu và bảo mật tuyệt đối, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi. Với định hướng chuyển đổi số toàn diện, VIETMEDI đang từng bước đưa y học hiện đại đến gần hơn với người Việt.

Đa dạng chuyên khoa - Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi lứa tuổi

VIETMEDI là trung tâm y khoa đa chuyên khoa, đáp ứng hầu hết nhu cầu khám chữa bệnh từ tiêu chuẩn đến chuyên sâu. Các chuyên khoa nổi bật gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Nội soi tiêu hóa, Tai - Mũi - Họng, Sản - Phụ khoa, Da liễu, Răng - Hàm - Mặt, Mắt, Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh với các gói tầm soát sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư, tim mạch, gan mật, nội tiết, xương khớp… phù hợp với từng độ tuổi, giới tính và nhu cầu.

Ngoài ra, VIETMEDI còn cung cấp dịch vụ khám sức khỏe doanh nghiệp, bảo lãnh viện phí và lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, mang đến sự tiện lợi, an toàn và tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng.

Cam kết chất lượng - Hàng đầu bằng uy tín và đạo đức nghề nghiệp

Trung tâm y khoa chất lượng cao VIETMEDI cam kết không ngừng cải tiến dịch vụ, cập nhật kỹ thuật mới và tuân thủ chuẩn mực y khoa nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Trung tâm xét nghiệm được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và hiệu quả điều trị.

Không chỉ chú trọng kết quả y học, Trung tâm Y khoa Chất lượng cao VIETMEDI còn hướng đến trải nghiệm và cảm xúc của người bệnh, xem mỗi cuộc thăm khám là hành trình đồng hành - nơi bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn lắng nghe, sẻ chia và giúp bệnh nhân an tâm về tinh thần.

Bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân trong mỗi lần thăm khám

Giữa thị trường y tế sôi động, VIETMEDI vẫn giữ vững triết lý phát triển nhân văn: đặt sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ y bác sĩ tận tâm, VIETMEDI xứng đáng là địa chỉ y khoa đáng tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin về một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững cho mỗi người dân Việt Nam.

Trung tâm y khoa chất lượng cao VIETMEDI - Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty cổ phần Y khoa VIETMEDI) Hotline: 028 38 993 339 | 0848 993 339 Zalo / Fanpage: Vietmedi Healthcare Center Website: vietmediclinic.com 339 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP.HCM



