Vietnam Career & Training Fair 2025: Ngày hội Việc làm và đào tạo cho người đi làm

VCTF được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, quy tụ nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu từ các lĩnh vực khác nhau, bao gồm những doanh nghiệp được vinh danh trong danh sách "Best Companies to Work for in Asia". Đây cũng là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua những nỗ lực về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Chương trình là cơ hội tối ưu cho người lao động đang tìm kiếm việc làm mới, các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu, cùng các tổ chức tư vấn nghề nghiệp và cử nhân muốn nâng cao văn bằng. Sự kiện sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như gian hàng tuyển dụng, hội thảo, workshop phát triển kỹ năng, khu vực tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ điều chỉnh CV và phỏng vấn tại chỗ. Ngoài ra, các phiên coaching/mentoring 1-1 cũng sẽ được tổ chức.

15 và 16.3.2025 Địa điểm: GEM Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ban tổ chức qua số điện thoại 0868 586 123 hoặc email contact@vctf.asia, và truy cập website: careerfair.asia/vietnam/.