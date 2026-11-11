Vietnam Connect Forum 2026 - Đầu tư vào VN: Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

VietinBank tổ chức Diễn đàn đầu tư và kết nối doanh nghiệp FDI

Đầu tư vào Việt Nam - Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

Việt Nam đang trở thành một điểm đến quan trọng trong chiến lược đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn quốc tế. Tuy nhiên, thu hút được dòng vốn đầu tư mới chỉ là một phần của câu chuyện. Với những doanh nghiệp đã hiện diện tại Việt Nam, bài toán tiếp theo là làm thế nào để phát triển hoạt động, mở rộng thị trường, tối ưu nguồn lực và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, nguồn vốn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Doanh nghiệp cần sự am hiểu về thị trường, khả năng nắm bắt thay đổi chính sách, tiếp cận các nguồn lực phù hợp và xây dựng mạng lưới đối tác có thể hỗ trợ cho kế hoạch phát triển. Quan trọng hơn, những yếu tố này cần được kết nối đồng bộ để chuyển hóa cơ hội thành kết quả kinh doanh cụ thể.

Đó cũng là cách tiếp cận mà VietinBank theo đuổi trong quá trình đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI: Trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cùng doanh nghiệp giải quyết các nhu cầu từ hoạt động thường xuyên đến những kế hoạch phát triển và mở rộng dài hạn tại Việt Nam.

VietinBank tổ chức Diễn đàn đầu tư và kết nối doanh nghiệp FDI

VietinBank - Đối tác chiến lược toàn diện trên hành trình phát triển của doanh nghiệp FDI

Về tài chính, VietinBank cung cấp hệ thống giải pháp đa dạng như tài trợ vốn lưu động, quản lý dòng tiền, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại cùng các dịch vụ ngân hàng chuyên biệt, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và vận hành.

Về thị trường và chính sách, VietinBank chú trọng cập nhật, chia sẻ thông tin và kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia, tổ chức tư vấn cũng như những đầu mối có chuyên môn phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá môi trường kinh doanh, nhận diện cơ hội và chủ động thích ứng với những thay đổi.

Về kết nối kinh doanh, VietinBank phát huy mạng lưới quan hệ trong nước và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ và những nguồn lực cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Với cách tiếp cận này, VietinBank mong muốn trở thành người bạn đồng hành có khả năng kết nối nhiều nguồn lực, cùng doanh nghiệp giải quyết những bài toán không chỉ của hôm nay mà cả trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vietnam Connect Forum 2026 - Mở rộng góc nhìn, kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp

Là một trong những hoạt động thể hiện định hướng đồng hành toàn diện đó, VietinBank tổ chức Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026), tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế cùng trao đổi, cập nhật thông tin và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.

Dự kiến quy tụ gần 300 đại diện doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế, diễn đàn tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Diễn đàn có sự tham gia chia sẻ của các diễn giả:

Bà Bùi Thu Thủy - Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Chuyên gia kinh tế.

Sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý và các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực sẽ mang đến những góc nhìn bổ trợ cho doanh nghiệp trong việc đánh giá môi trường đầu tư, hoạch định kế hoạch kinh doanh và quản trị các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại Việt Nam.

Business Matching - Kết nối đúng đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác

Bên cạnh các phiên thảo luận, Business Matching là hoạt động quan trọng của Vietnam Connect Forum 2026, hướng tới việc tạo ra những kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI và các đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Các cuộc gặp được bố trí trước dựa trên nhu cầu hợp tác do doanh nghiệp đăng ký, tập trung vào các lĩnh vực như logistics, tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư, kế toán - tài chính và tổng thầu xây dựng.

Thông qua những cuộc trao đổi theo nhu cầu cụ thể, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu năng lực đối tác, tiếp cận các dịch vụ cần thiết và đánh giá khả năng hợp tác cho hoạt động hiện tại cũng như kế hoạch phát triển trong tương lai.

Đăng ký tham dự và kết nối cùng VietinBank

Doanh nghiệp quan tâm đến Vietnam Connect Forum 2026 có thể đăng ký tham dự hoặc đăng ký nhu cầu kết nối Business Matching thông qua các kênh sau:

Đăng ký qua email: Gửi thông tin đăng ký hoặc nhu cầu hợp tác tới email fdi@vietinbank.vn.

Liên hệ trực tiếp: Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank gần nhất hoặc Hotline 1900 558 886.

VietinBank trân trọng chào đón sự tham gia của Quý doanh nghiệp và mong muốn tiếp tục đồng hành trên hành trình đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.