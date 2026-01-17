Vietnam ESG Awards vinh danh Tập đoàn Y tế Phương Châu: Mô hình quản trị bền vững

Dấu ấn ESG của Phương Châu trong năm 2025

Theo đó, Tập đoàn Y tế Phương Châu là đơn vị y tế duy nhất nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 ở Hạng mục G - Quản trị với danh vị "Doanh nghiệp nổi bật về quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững". Hạng mục này ghi nhận các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, có ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu nhằm tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Trước đó, vào tháng 11.2025, tại Hội thi Sáng kiến, cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2025, do Sở Y tế Cần Thơ tổ chức, Phương Châu đạt giải ba chung cuộc. Poster dự thi của đơn vị đáp ứng chủ đề đổi mới, sáng tạo cải tiến chất lượng bệnh viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm - chống lãng phí, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.

Đại diện Tập đoàn Y tế Phương Châu nhận chứng nhận tại Vietnam ESG Awards 2025

ESG được tích hợp vào vận hành bệnh viện

Theo đại diện Tập đoàn Y tế Phương Châu, ESG được lồng ghép vào hoạt động thường nhật của hệ thống bệnh viện, triển khai theo ba trụ cột trọng tâm:

Môi trường - Environment: Phương Châu lồng ghép mục tiêu giảm tác động môi trường vào quy trình vận hành, gồm quản lý rác thải y tế theo quy định, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Một số giải pháp được triển khai như hạn chế nhựa dùng một lần, chuyển đổi sang vật dụng thân thiện môi trường hoặc tái sử dụng nước ngưng để bổ sung cho hệ thống làm mát, tái chế thu hồi nguyên liệu thô trong hoạt động cắt tỉa cây xanh và thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính theo chuẩn GHG Protocol.

Xã hội - Social: Đơn vị cho biết tập trung xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và bền vững cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời không ngừng nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của người bệnh. Các hoạt động đào tạo và truyền thông nội bộ về ESG được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân viên thực hành phân loại rác đúng quy định, tiết kiệm năng lượng và chủ động tham gia các sáng kiến cải tiến chất lượng bệnh viện.

Quản trị - Governance: Phương Châu chú trọng minh bạch trong quản trị, tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong điều hành nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Từ năm 2023, hệ thống được tổ chức EcoVadis chấm điểm ESG; đến năm 2025, mức độ trưởng thành ESG tăng từ 15 điểm lên 51/100 điểm, phản ánh sự cải thiện rõ rệt theo đánh giá quốc tế. Song song đó, Phương Châu đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, trong đó có AI - để theo dõi, đo lường và hỗ trợ thực thi các mục tiêu ESG.

Chứng nhận Doanh nghiệp nổi bật về Quản trị Doanh nghiệp và Hướng tới phát triển bền vững

Định hướng về ESG tại Phương Châu giai đoạn 2025 - 2030

Về kế hoạch thời gian tới, Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết đã xây dựng lộ trình ESG dài hạn giai đoạn 2025 - 2030. Từ năm 2026, hệ thống dự kiến đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính, số hóa dữ liệu ESG và ứng dụng các công cụ công nghệ trong đó có AI nhằm theo dõi, đo lường và triển khai ESG theo hướng bài bản, có kiểm soát.

Các thành tựu chất lượng nổi bật khác trong năm 2025

Trong năm 2025, Tập đoàn Y tế Phương Châu tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn về chất lượng. Hệ thống duy trì danh hiệu JCI Enterprise (Joint Commission International Enterprise - Hoa Kỳ), một trong những cấp độ chứng nhận cao nhất dành cho các hệ thống y tế có nhiều bệnh viện cùng đạt và vận hành đồng bộ theo chuẩn quốc tế.

Để duy trì danh hiệu này, các bệnh viện thành viên phải đạt chứng nhận JCI. Trong đó, việc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) được công nhận đạt chuẩn JCI lần thứ hai được xem là yếu tố then chốt, khẳng định năng lực duy trì chất lượng quốc tế ở mức cao nhất của toàn hệ thống. Cùng thời điểm, lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản (IVF) tiếp tục được quốc tế ghi nhận khi IVF Phương Châu Cần Thơ được công nhận chuẩn RTAC (Úc) lần thứ 4 liên tiếp và IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam) được tái công nhận lần thứ 2.

Theo đại diện Phương Châu, các thành tựu này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn và quản trị, mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Việt Nam khi các dịch vụ y tế trong hệ thống được vận hành theo những chuẩn mực quốc tế nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng.