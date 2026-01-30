Vietnam GameVerse 2026 đưa game Việt ra thị trường quốc tế

Ngày 29.1, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty FPT và Liên minh Game Việt Nam chính thức khởi động Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026. Chuỗi sự kiện năm nay sẽ kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5.2026, bao gồm bốn nhóm hoạt động trọng tâm là Giải thưởng Game Việt Nam (Vietnam Game Awards), Diễn đàn Game Việt Nam, Cuộc thi GameHub và các hoạt động giải trí, thi đấu thể thao điện tử. Điểm kết của hành trình là triển lãm quy mô lớn dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào tháng 5.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong cơ cấu tổ chức năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của giải đấu Cúp thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, quy tụ những đội tuyển hàng đầu trong khu vực cùng tham gia tranh tài, hứa hẹn tạo nên sức hút lớn cho cộng đồng người hâm mộ. Song song với giải đấu, ban tổ chức cũng lần đầu tiên đưa chuỗi sự kiện giao lưu (fan meeting) với các đội tuyển thể thao điện tử danh tiếng vào chương trình chính thức, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa tuyển thủ và người hâm mộ.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chia sẻ tại sự kiện công bố Vietnam GameVerse 2026 Ảnh: A.Q

Về mặt chuyên môn, Vietnam Game Awards 2026 sẽ vinh danh sản phẩm, dịch vụ và cá nhân xuất sắc qua 21 giải thưởng được chia thành bốn nhóm hạng mục chính, bao gồm: The Golden Galaxy (Nhóm hạng mục dành cho game được phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (Hạng mục dành cho game Việt), The Golden Star (Hạng mục dành cho thể thao điện tử tại Việt Nam) và The Golden Gear (Hạng mục dành cho các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực game).

Trong khi đó, cuộc thi tìm kiếm dự án game tiềm năng GameHub mùa thứ ba sẽ bắt đầu mở cổng đăng ký từ tháng 3.2026 với quy trình ba vòng thi, tạo cơ hội cho các studio trong nước tiếp cận nhà đầu tư quốc tế.

Một thay đổi khác của Vietnam GameVerse 2026 là việc chính thức mở bán vé tham dự thay vì mở cửa tự do hoàn toàn như các năm trước. Theo ban tổ chức, động thái này nhằm nâng cao chất lượng nội dung, đầu tư sâu hơn vào không gian trải nghiệm và hoạt động độc quyền, hướng tới mô hình sự kiện chuyên nghiệp tiệm cận với các hội chợ game lớn trên thế giới. Người sở hữu vé sẽ được tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái sự kiện từ triển lãm, diễn đàn chuyên ngành cho đến hoạt động giải trí.

Bên cạnh các hoạt động dành cho công chúng, khía cạnh kết nối doanh nghiệp (B2B) năm nay cũng được đẩy mạnh theo hướng chuyên sâu. Vietnam GameVerse 2026 dự kiến có sự góp mặt của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, tạo ra nhiều phiên thảo luận và cơ hội hợp tác thực chất về xu hướng thị trường, chiến lược gọi vốn cũng như mô hình phát hành toàn cầu.

Với quy mô mở rộng và nhiều nội dung mới mẻ, Vietnam GameVerse 2026 dự kiến sẽ thu hút khoảng 60.000 lượt người tham dự, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp game tại Việt Nam.