Vietnam House Restaurant: Hành trình 9 năm tôn vinh ẩm thực Việt Nam đương đại

Tại đây, những hương vị quen thuộc được tái hiện qua diện mạo mới cùng phong cách bài trí sáng tạo, vẽ nên một bức tranh ẩm thực Việt Nam trọn vẹn sắc vị.

Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi: Trọn vị ba miền trong thực đơn tri ân

Không gian mang kiến trúc Đông Dương tại Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi đưa thực khách bước vào hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam thông qua Set menu tri ân đặc biệt, dung hòa tinh tế giữa nguyên liệu cao cấp và gia vị bản địa.

Lựa chọn món Gỏi bò Wagyu tứ vị dùng kèm bánh phồng tôm giòn rụm để đánh thức vị giác, thực đơn nhanh chóng dẫn lối thực khách đến với Bào ngư hổ nấu chậm - món ăn tôn vinh gia vị miền Trung đặc trưng khi giữ trọn độ giòn sần sật tự nhiên của bào ngư quyện trong xốt tôm sa tế, vị ớt sim cay ấm đặc trưng và điểm xuyết trứng cá caviar sang trọng. Để cân bằng hậu vị nồng ấm ấy, món Súp bồ câu Pháp cuộn mọc xuất hiện như một nét thanh tao mang phong vị Bắc Bộ, xoa dịu vị giác nhờ phần nước dùng trong veo, đậm đà, nồng nàn hương thơm từ nấm linh chi và đông trùng hạ thảo.

Bàn tiệc thêm phần đặc sắc nhờ món Cá Mú Đỏ hấp thủy nhiệt - món ăn thể hiện tay nghề kiểm soát nhiệt độ chuẩn xác giúp giữ trọn độ mọng nước và vị ngọt tự nhiên của thớ cá, hòa quyện cùng miến tàu, nấm hương và cải thìa tươi thanh. Món ăn được phục vụ kèm theo Cơm chiên hạt sen được xốt X.O dẻo thơm mang hơi thở trù phú của vùng đất Nam Bộ. Khép lại trải nghiệm là Bánh sô cô la nhiều lớp dùng kèm kem ớt, một sự kết hợp táo bạo nhưng hài hòa trọn vẹn giữa vị đắng ngọt và hậu vị cay the vương vấn.

Cá Mú Đỏ hấp ngũ liễu, miến tàu, nấm hương, xốt tương hàu, cải thìa & Cơm chiên gạo ST25 với xốt X.O, hạt sen và đậu hũ





Vietnam House Restaurant @ Union Square: Ẩm thực Việt Nam đương đại phá cách

Cột mốc kỷ niệm đặc biệt này còn lan tỏa đến không gian hiện đại của Vietnam House Restaurant @ Union Square. Nơi đây thể hiện tinh thần ẩm thực Việt Nam đương đại qua góc nhìn đầy phá cách, khoác lên những món ăn quen thuộc một diện mạo mới mẻ, sang trọng và bài trí bắt mắt.

Tinh thần ấy được khắc họa rõ nét qua món Gỏi xoài cua lột - một sự kết hợp đồng điệu giữa vị chua thanh tinh tế của xoài xanh miền nhiệt đới cùng độ giòn rụm, béo ngậy từ cua lột chiên vàng. Một trong những lựa chọn được yêu thích phải kể đến món Bánh khọt nhân cua được Vietnam House Restaurant @ Union Square biến tấu khéo léo khi quyện hòa vị ngọt của thịt cua tươi, bùi béo từ đậu xanh cùng nước cốt dừa béo ngậy.

Bên cạnh đó, Heo tuyết Nhật xốt cà phê, hạt sen nghiền lại cuốn hút vị giác nhờ độ béo ngậy, mềm mọng đặc trưng của thịt heo được nuôi bằng ngũ cốc quyện cùng hương vị nồng nàn từ xốt cà phê, cân bằng hoàn hảo khi thưởng thức cùng hạt sen nghiền mịn màng - một sự sáng tạo đương đại đầy mới lạ, thích hợp cho những buổi gặp gỡ hay tụ họp ấm cúng. Trọn vẹn và lắng đọng hơn cả là Bún cua Cà Mau, món ăn tôn vinh nguồn nguyên liệu trù phú của vùng đất tận cùng Tổ quốc với phần nước dùng đậm đà, thơm ngọt tự nhiên từ thịt cua chắc nịch.

Thực đơn tri ân lần này không chỉ là lời mời thưởng thức gửi đến thực khách, mà còn là lời cảm ơn chân thành đến các thực khách trân quý đã luôn lựa chọn và đồng hành cùng Vietnam House Restaurant. Mỗi không gian nhà hàng đều mang vẻ đẹp riêng, nhưng đều hòa chung nhịp đập của sự khao khát nâng tầm ẩm thực Việt Nam và trân trọng nguồn nông sản bản địa mà Vietnam House Restaurant luôn bền bỉ theo đuổi.

Về nhà hàng Vietnam House Restaurant

Tọa lạc ở trung tâm TP.HCM, Vietnam House Restaurant mang đến hai không gian trải nghiệm ẩm thực Việt Nam đương đại riêng biệt. Tại ngã tư Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi, Vietnam House Restaurant mang đến không gian thanh lịch với lối kiến trúc Pháp cổ điển, lưu giữ những nét đẹp di sản và giữ vững danh hiệu Michelin Selected trong 3 năm liên tiếp (2023 - 2025). Được ra mắt vào tháng 3 năm 2026, chi nhánh nhà hàng Vietnam House Restaurant tọa lạc tại tầng 3 tòa nhà Union Square, mang đến một luồng gió mới với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mở rộng trải nghiệm với trà chiều tinh tế và những ly cocktail tại không gian Champagne Bar cao cấp và riêng tư. Bên cạnh đó, Vietnam House Restaurant còn nâng tầm trải nghiệm với hệ thống phòng VIP riêng biệt, lý tưởng cho các buổi gặp mặt hoặc tiếp đãi đối tác thân mật.

Địa chỉ: Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi 93-95-97 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam. Vietnam House Restaurant @ Union Square Tầng 3 - 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam. Thời gian phục vụ: Bữa trưa | Thứ 2 - Chủ nhật | 11:00 - 14:30

Bữa tối | Thứ 2 - Chủ nhật | 17:00 - 22:00

Địa chỉ:

Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi

93-95-97 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam.

Vietnam House Restaurant @ Union Square

Tầng 3 - 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian phục vụ:

Bữa trưa | Thứ 2 - Chủ nhật | 11:00 - 14:30

Bữa tối | Thứ 2 - Chủ nhật | 17:00 - 22:00