'Vietnam Idol 2023': Kém sức hút do chưa thỏa mãn khán giả?

'Nhạt' vì quá quen thuộc, thiếu 'drama'?

Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới được giới thiệu bám sát với format American Idol 2023 của Mỹ. Tái xuất sau gần 1 thập niên, Vietnam Idol 2023 thu hút khoảng 5.000 hồ sơ đăng ký tham dự. Với các vòng Tuyển chọn, Nhà hát, chương trình chọn được top 15 thí sinh "chinh chiến" trong phần thi tiếp theo: Đêm nhạc thần tượng.

Mỹ Tâm, Huy Tuấn, Nguyễn Quang Dũng ngồi "ghế nóng" Vietnam Idol 2023 FANPAGE VIETNAM IDOL

Chất lượng thí sinh là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của chương trình. Nhìn chung, dàn thí sinh năm nay trau chuốt phần nhìn lẫn phần nghe, có những gương mặt "trai xinh gái đẹp" như Dương Thành Đạt, Thanh Thảo, hay các giọng ca nổi bật, mang màu sắc riêng như "nàng thơ" Đen Vâu - PiaLinh, Nguyễn Hà Minh, Lê Khoa...

Chương trình cũng không còn những màn thử giọng ngô nghê gây hài như những mùa trước. Song, bởi vì chất lượng thí sinh "đều đều", theo đuổi phong cách đại chúng, dẫn đến mặt bằng chung có phần nhạt nhòa, không có quá nhiều câu chuyện đặc biệt để thu hút người xem. Quay về những mùa trước đó, hồi Vietnam Idol 2010, việc hot boy Đăng Khoa rút lui, "cứu" Uyên Linh (sau đó trở thành quán quân) ở lại chương trình đã tạo nên "làn sóng" lớn. Hương Giang cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí khi là thí sinh chuyển giới đầu tiên của chương trình. Hoặc như câu chuyện của Trọng Hiếu (quán quân Vietnam Idol 2015), ngay từ những ngày đầu tham gia chương trình, anh đã nhận được sự quan tâm bởi danh xưng hot boy Việt kiều Đức, sở hữu loạt thành tích khủng, từng giao lưu với siêu sao Britney Spears, trở về nước theo đuổi đam mê.

Dàn thí sinh Vietnam Idol 2023 không có quá nhiều câu chuyện ngoài lề để khai thác, tăng sức hút cho chương trình FANPAGE VIETNAM IDOL

Về phần âm nhạc, trong vòng Nhà hát, các thí sinh "đối đầu" bằng những bản hit đình đám một thời của các nhạc sĩ nổi tiếng, được hòa âm phối khí theo phong cách mới do DTAP làm giám đốc âm nhạc. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng, so với các gameshow ca nhạc như Ca sĩ mặt nạ hay The Heroes... thì cách xử lý bài vở của thí sinh trong Vietnam Idol 2023 chưa đột phá so với thị hiếu âm nhạc hiện nay.

So với các chương trình đang phát sóng cùng thời như The New Mentor hay Ca sĩ mặt nạ, 8 tập phát sóng của Vietnam Idol 2023 chưa vào Top 3 trending YouTube. Nếu có video lên xu hướng thì lại không phải nhờ vào phần thi chất lượng mà vì ồn ào của thí sinh. Trong tập 8, việc Hà Uyển Linh lạm dụng quá nhiều kỹ thuật, cường điệu hóa trong cách thể hiện ca khúc Giận anh (nhạc sĩ Đức Trí) khiến thí sinh này nhận vô số gạch đá từ khán giả. Đáng nói, trên mạng xã hội, Uyển Linh cũng thể hiện thái độ bị cho là thiếu tôn trọng, mỉa mai giám khảo Mỹ Tâm và không phục với kết quả. Dù đã dừng chân tại cuộc thi và lên tiếng đính chính, song thủ khoa Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam vẫn không tránh khỏi việc bị chỉ trích.

Những quyết định gây tranh cãi của ban giám khảo

Trong khi đó, phản ứng của thí sinh Đoàn Thị Thanh Hiền khi bênh vực, mong muốn nhường lại vé chờ cho Uyển Linh cũng bị người xem chê trách. Giám khảo Mỹ Tâm thẳng thắn phân tích vấn đề, cho rằng nếu Thanh Hiền cảm thấy bất công có thể ra về như Uyển Linh, vì chưa chắc sau khi có vé chờ cô sẽ được vào vòng trong. Trên fanpage chương trình, thông báo giọng ca Gửi ngàn lời yêu được đi tiếp vào vòng sau khiến khán giả bất bình, gọi cô là "Miss Thảo Mai".

Thanh Hiền và Uyển Linh là hai cái tên gây tranh cãi trong tập phát sóng vừa qua FANPAGE VIETNAM IDOL

Một trường hợp khác cũng gây bức xúc cho người xem chính là việc thí sinh Quốc Vương bị loại, Dương Thành Đạt đi tiếp. Trên fanpage Vietnam Idol, phần lớn mọi người bày tỏ sự khen ngợi với giọng hát ấm áp, truyền cảm của Quốc Vương, đồng thời cho rằng anh xứng đáng được vào vòng trong hơn các thí sinh khác. Nhiều người dùng bức xúc, nhận xét Dương Thành Đạt có vé vàng là nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, giám khảo Mỹ Tâm bị cảm xúc chi phối…

Hot boy Dương Thành Đạt bị nhận xét vào top 15 nhờ vẻ ngoài điển trai, không xứng đáng bằng thí sinh khác FANPAGE VIETNAM IDOL

Diễn viên Quang Trung là nhân tố nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ những vòng đầu tiên, vì có sẵn độ nhận diện trong công chúng và từng ra mắt sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng việc nam diễn viên có được vé vàng tại vòng tuyển chọn thiếu thuyết phục. Một người dùng bày tỏ: "Nếu không nổi tiếng từ trước thì đảm bảo không có cửa vé vàng. Vòng audtion (thử giọng) đầy người hát hay hơn mà vẫn bị đánh rớt vì màu giọng đại trà, không sáng tạo kìa". Nhà sản xuất âm nhạc ViruSs nhận xét phần thể hiện đầu tiên của Quang Trung "chưa ăn thua", cần cải thiện, lột xác hơn nữa. Dù vậy, sau vòng Nhà hát, Quang Trung cũng đã dừng chân tại hành trình chinh phục Vietnam Idol 2023, khiến một số người hâm mộ tiếc nuối.

Vietnam Idol 2023 có thật sự 'hụt hơi'?

Trung bình mỗi tập phát sóng Thần tượng âm nhạc Việt Nam thu về hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube, độ thảo luận sau mỗi vòng thi trên fanpage chương trình duy trì ổn định, dao động trong khoảng trên dưới 1.000 lượt tương tác. Những con số này cho thấy chương trình chưa thật sự chạm đến ngưỡng đột phá.

Thí sinh Nguyễn Hà Minh được đánh giá là chiến binh "nặng ký" trong chương trình năm nay. Màn thể hiện của cô khiến ban giám khảo không thể tin đây là giọng ca mới 19 tuổi BTC

Để so sánh về độ hot của Vietnam Idol 2023 với một số mùa trước có phần khập khiễng bởi khi đó gameshow chưa xuất hiện "ồ ạt" như hiện tại, khán giả vẫn xem tivi nhiều hơn các nền tảng video. Hiện tại, khán giả có nhiều lựa chọn hơn, dẫn đến sự chắt lọc kỹ lưỡng.

Một phần khiến Vietnam Idol mùa trở lại chưa như kỳ vọng có lẽ vì ít yếu tố kịch tính, "drama" hơn các chương trình khác. Bộ ba giám khảo Mỹ Tâm - Huy Tuấn - Nguyễn Quang Dũng là những người có chuyên môn, thẳng thắn phân tích vấn đề cho thí sinh và không đi theo xu hướng phát ngôn câu view như một số chương trình khác. Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng, thông thường Vietnam Idol hấp dẫn bởi màn bình chọn của khán giả - yếu tố có thể tạo nên những "cú lội ngược dòng" cho kết quả chương trình. Đồng thời, ở các vòng thi live, những nhân tố tiềm năng nhất mới thật sự vụt sáng và khiến người xem phải tò mò dự đoán ai mới là quán quân cuối cùng. Vậy nên khán giả chờ đợi màn thể hiện tranh tài của top 15 trong các phần thi sau.

Bộ ba giám khảo Mỹ Tâm - Huy Tuấn - Nguyễn Quang Dũng luôn thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho các thí sinh BTC

Chia sẻ với Thanh Niên, nhạc sĩ Đức Huy cho rằng: "Tôi nghĩ dựa trên cái vô thường thì không có gì là mãi mãi cả, khán giả yêu thích thì cũng có lúc người ta sẽ thay đổi, có thể khán giả mong đợi nhiều hơn những gì mà chương trình làm được. Không cái gì có thể tự mình vững chãi, nó phải dựa vào nhiều yếu tố khác. Nói chung, sau đại dịch, tư duy của khán giả bắt đầu khó khăn hơn, không dễ dãi như trước nữa, vậy nên các chương trình cần phải sửa đổi để thích ứng với những điều kiện mới".