Vietnam Idol 2023: Mỹ Tâm gây tranh cãi vì chọn hot boy

Các giám khảo không tránh khỏi việc bất đồng quan điểm khi chọn lựa thí sinh vào vòng trong CHỤP MÀN HÌNH

Tại vòng nhà hát, các thí sinh được xếp cặp với nhau và thể hiện bài dự thi theo chủ đề được đưa ra như nhạc đồng quê, nhạc pop, nhạc Vũ Cát Tường, nhạc Hứa Kim Tuyền... Nổi bật là Lê Khoa - thí sinh đến từ vòng casting tại Mỹ. Ngay khi xuất hiện, Lê Khoa gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính và giao lưu tự tin. Lựa chọn bản hit Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân, Lê Khoa khiến giám khảo bất ngờ khi thể hiện khác hoàn toàn so với bản gốc. Sự máu lửa trong giọng hát và làm chủ sân khấu của thí sinh đã chinh phục hoàn toàn giám khảo để nhận cơ hội đi tiếp vào vòng sau.

Lê Khoa gây chú ý với phong cách độc đáo cùng màn trình diễn đầy năng lượng CHỤP MÀN HÌNH

Hai thí sinh đấu cùng Lê Khoa là Dương Thành Đạt và Quang Huy cũng có phần dự thi tròn trịa. Tuy nhiên, trước một Lê Khoa bùng nổ, ban giám khảo không chọn Quang Huy, đồng thời trao cho Dương Thành Đạt một tấm vé chờ để xem xét cơ hội cho thí sinh này vào vòng sau. Kết quả cuối cùng, hot boy Dương Thành Đạt giành được vé vàng, tiếp tục hành trình chinh phục Vietnam Idol.

Trong khi đó, cặp đôi Quốc Vương - Phương Anh từng gây ấn tượng ở vòng trước bất ngờ trở thành "đối thủ" của nhau tại vòng nhà hát. Được giao chủ đề nhạc của Only C, Quốc Vương lựa chọn bản hit Đau để trưởng thành trong khi bạn gái Phương Anh lựa chọn Vì yêu là nhớ. Quốc Vương khiến ban giám khảo tranh cãi khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng phần thi của thí sinh này không ấn tượng so với lần trước. Trong khi đó, Mỹ Tâm và nhạc sĩ Huy Tuấn lại đánh giá cao cách xử lý mang nét riêng và cảm xúc trong phần thể hiện của thí sinh này. Dù vậy, bộ đôi thí sinh vẫn chưa thể bước tiếp vào vòng trong, việc Quốc Vương bị loại khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Cặp đôi Quốc Vương - Phương Anh phải "đối đầu" nhau trong vòng nhà hát CHỤP MÀN HÌNH

Trên fanpage Vietnam Idol, người xem chia sẻ nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc Quốc Vương dừng cuộc chơi, trong khi Dương Thành Đạt được vào vòng sau. Phần lớn mọi người bày tỏ sự khen ngợi với giọng hát ấm áp, truyền cảm của Quốc Vương, đồng thời cho rằng anh xứng đáng được vào vòng trong hơn các thí sinh khác. Nhiều người dùng bức xúc bình luận: "Bạn này hát hay thế mà lại phải về. Tiếc ghê. Ôi trời, tập này thấy bạn nam này hát tình cảm nhất ấy. Có nhầm lẫn gì không", "Loại Quốc Vương quá uổng, bạn kia không xứng đáng", "Ngoại hình quan trọng hơn mình tưởng"...



Sau khi có được tấm vé "chờ", hot boy Dương Thành Đạt được bước tiếp vào vòng trong. Điều này khiến một số khán giả bất bình, cho rằng anh không xứng đáng bằng thí sinh khác FANPAGE VIETNAM IDOL

Cũng có ý kiến cho rằng Mỹ Tâm bị cảm xúc chi phối, không có lập trường vì ban đầu không chọn Dương Thành Đạt nhưng lúc sau lại đổi ý. Họ chia sẻ: "Quốc Vương xứng đáng hơn. Mỹ Tâm lại bị cảm xúc chi phối rồi", "Chị Tâm từ đầu đã không chọn rồi", "Mỹ Tâm bị Huy Tuấn kéo chứ ban đầu Đạt không được vé chờ", "Hát dở mà toàn vớt", "Đẹp trai, nổi tiếng, hát chán vẫn vô"...

Mặt khác, là thí sinh từng gây sốt tại vòng thử giọng - Nguyễn Hà Minh một lần nữa khiến giám khảo "bấn loạn" tại vòng nhà hát. Được giao chủ đề nhạc của Hứa Kim Tuyền, Hà Minh thật sự như "cá gặp nước" khi lựa chọn bản hit Hương của Văn Mai Hương.

Nguyễn Hà Minh nhận mưa lời khen từ ban giám khảo. Mỹ Tâm mong thí sinh sẽ không làm cô thất vọng trong các phần thi sau CHỤP MÀN HÌNH

Với tư duy âm nhạc hiện đại cùng cách làm chủ giọng hát tốt, Hà Minh mang đến một phiên bản Hương đầy phóng khoáng, mới mẻ nhưng không kém phần quyến rũ. Cách hát vừa đủ, biết nhấn nhá đúng chỗ và thể hiện được tinh thần bài hát của Hà Minh hoàn toàn chinh phục bộ ba khó tính. Thậm chí, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Mỹ Tâm còn không thể tin rằng Hà Minh chỉ mới 19 tuổi. Mỹ Tâm khẳng định Hà Minh chính là một trong những thí sinh mạnh của mùa giải năm nay.