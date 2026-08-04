Vietnam Insurance Summit 2026: Chubb tái định hình tương lai ngành bảo hiểm trong kỷ nguyên mới

Đây là sự kiện thường niên uy tín của ngành bảo hiểm, do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 600 lãnh đạo, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, cùng hơn 25 diễn giả trong nước và quốc tế.

Đại diện Chubb Life Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng hiện diện tại không gian kết nối của Chubb, thể hiện tinh thần đối thoại và hợp tác tại Vietnam Insurance Summit 2026

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Công nghệ, dữ liệu và các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đang mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng đặt ra những bài toán về quản trị, bảo mật, trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững. Vietnam Insurance Summit 2026 vì vậy không chỉ là nơi cập nhật xu hướng, mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và đối tác công nghệ cùng thảo luận về chiến lược chuyển đổi phù hợp cho ngành.