Vietnam Land chính thức phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay Nha Trang

Thông tin dịch vụ
22/01/2026 17:44 GMT+7

Sáng 16.1.2026, tại sảnh Marriott Resort - Ga Cáp Treo Vinpearl Nha Trang (09 Trần Phú), Vietnam Land chính thức công bố trở thành đơn vị phân phối chiến lược F1 dự án Vinhomes Pearl Bay Nha Trang, đánh dấu bước hợp tác quan trọng với Vinhomes và mở ra giai đoạn triển khai thị trường đầy tiềm năng.

Việc được Vinhomes tin tưởng lựa chọn làm đối tác phân phối chiến lược F1 khẳng định năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Vietnam Land trong phân khúc bất động sản cao cấp, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc xây dựng chiến lược thị trường và đảm bảo quy trình kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp.

Vietnam Land chính thức phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay Nha Trang - Ảnh 1.

Lễ công bố Vietnam Land phân phối F1 Vinhomes Pearl Bay

Vinhomes Pearl Bay là khu đô thị biển - nghỉ dưỡng cao cấp, sở hữu vị trí ven biển hiếm có, quy hoạch đồng bộ và tiện ích chuẩn Vinhomes, kết nối trực tiếp hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang, mang lại tiềm năng an cư và đầu tư dài hạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Vietnam Land cam kết cung cấp thông tin minh bạch và giải pháp tư vấn chuyên sâu, tối ưu hiệu quả đầu tư tại dự án.

📌 Liên hệ Vietnam Land để được tư vấn chuyên sâu sản phẩm Vinhomes Pearl Bay:

📞 Hotline: 0912 132 323

📍 Trụ sở chính: Số 280A17 Lương Định Của, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

📍 Chi nhánh Nha Trang: STH22.30 Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

🌐 Website dự án: https://vietnamland.vn/vinhomes-pearl-bay/

🌐 Website: https://vietnamland.vn/

RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
