Vietnam Land chính thức phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay Nha Trang

Việc được Vinhomes tin tưởng lựa chọn làm đối tác phân phối chiến lược F1 khẳng định năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Vietnam Land trong phân khúc bất động sản cao cấp, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc xây dựng chiến lược thị trường và đảm bảo quy trình kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp.

Lễ công bố Vietnam Land phân phối F1 Vinhomes Pearl Bay

Vinhomes Pearl Bay là khu đô thị biển - nghỉ dưỡng cao cấp, sở hữu vị trí ven biển hiếm có, quy hoạch đồng bộ và tiện ích chuẩn Vinhomes, kết nối trực tiếp hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang, mang lại tiềm năng an cư và đầu tư dài hạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Vietnam Land cam kết cung cấp thông tin minh bạch và giải pháp tư vấn chuyên sâu, tối ưu hiệu quả đầu tư tại dự án.