Vietnam Land phân phối dự án biệt thự nghỉ dưỡng La Tiên Villa tại Nha Trang

Dự án La Tiên Villa - điểm đến an cư và đầu tư

La Tiên Villa tọa lạc trên Đại lộ Phạm Văn Đồng, Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, có quy mô 28,2 ha với gần 700 căn biệt thự đơn lập và song lập. Chủ đầu tư KDI Holdings, đồng phát triển Masterise Homes, vận hành bởi Meliá Hotels & Resorts và The Ascott Limited.

Chính sách bán hàng

La Tiên Villa ưu đãi cho khách hàng tiên phong:

VVIP Site Tour nghỉ 5 sao trị giá 99tr; chiết khấu booking đến 2%; Cooling Back hoàn tiền 24h; 100 khách đầu nhận ghế Minotti 200tr; bàn giao thô, chiết khấu TB 1,6 tỷ/căn, hoàn thiện trong 8 tháng; chỉ 5% để ký HĐMB.

Giá trị khi sở hữu La Tiên Villa

La Tiên Villa không chỉ mang lại không gian sống đẳng cấp còn hứa hẹn giá trị đầu tư bền vững:

Với Tiện ích nội khu gồm hồ bơi vô cực, Beach Club, sân Pickleball và cảnh quan xanh.

Vị trí đắc địa trên cung đường biển Phạm Văn Đồng, kết nối nhanh trung tâm Nha Trang.

VIETNAM LAND - ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC LA TIÊN VILLA Hotline: 0912 13 23 23 Địa chỉ: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP.HCM Xem chính sách & giá bán mới nhất tại đây: https://vietnamland.vn/la-tien-villas/



