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Vietnam Land trở thành đối tác F1 Monrei Saigon by Mitsubishi Corporation

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/06/2026 12:00 GMT+7

Ngày 2.6.2026, sự kiện Kick-Off Monrei Saigon chủ đề 'Ngày hội nước' vừa diễn ra tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP.HCM, đánh dấu cột mốc ra mắt dự án 'Thành phố Nước - Thủy liệu' đầu tiên tại Việt Nam*. Tại sự kiện, Vietnam Land chính thức trở thành đại lý phân phối F1 Monrei Saigon, khẳng định vai trò đồng hành đưa dự án đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Vietnam Land trở thành đối tác F1 Monrei Saigon by Mitsubishi Corporation- Ảnh 1.

Vietnam Land chính thức phân phối F1 Monrei Saigon

Mang dấu ấn Mitsubishi Corporation với hơn 70 năm kinh nghiệm phát triển đô thị toàn cầu, Monrei Saigon được định vị theo mô hình "Urban Hydrotherapy City", hướng đến không gian sống hiện đại, cân bằng và đề cao sức khỏe.

Điểm nhấn chương trình là nghi thức trao tặng kỷ lục "Thành phố Nước - Thủy liệu" đầu tiên tại Việt Nam (*), cùng các hoạt động văn hóa Nhật Bản, phim truyền cảm hứng, hội thi Monrei Spotlight và công bố giá bán, chính sách bán hàng. Với vai trò đối tác F1, Vietnam Land sẽ là cầu nối cung cấp thông tin chính thống, góp phần lan tỏa chuẩn sống Wellness khác biệt của Monrei Saigon đến khách hàng Việt.

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi giới Vietnam Land

  • Trụ sở chính: 280A17 Lương Định Của, P.Bình Trưng, TP.HCM
  • VP Sài Gòn: 280A12 - 280A13 Lương Định Của, P.Bình Trưng, TP.HCM
  • VP Nha Trang: STH 22.30 Thích Quảng Đức, P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa
  • VP Đà Nẵng: 79 Nguyễn Văn Cừ, P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng
  • VP Hóc Môn: 227 Bà Triệu , xã Hóc Môn, TP.HCM
  • Website: https://vietnamland.vn/

(*) Được xác nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

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