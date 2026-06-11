Vietnam Land trở thành đối tác F1 Monrei Saigon by Mitsubishi Corporation

Vietnam Land chính thức phân phối F1 Monrei Saigon

Mang dấu ấn Mitsubishi Corporation với hơn 70 năm kinh nghiệm phát triển đô thị toàn cầu, Monrei Saigon được định vị theo mô hình "Urban Hydrotherapy City", hướng đến không gian sống hiện đại, cân bằng và đề cao sức khỏe.

Điểm nhấn chương trình là nghi thức trao tặng kỷ lục "Thành phố Nước - Thủy liệu" đầu tiên tại Việt Nam (*), cùng các hoạt động văn hóa Nhật Bản, phim truyền cảm hứng, hội thi Monrei Spotlight và công bố giá bán, chính sách bán hàng. Với vai trò đối tác F1, Vietnam Land sẽ là cầu nối cung cấp thông tin chính thống, góp phần lan tỏa chuẩn sống Wellness khác biệt của Monrei Saigon đến khách hàng Việt.

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi giới Vietnam Land

Trụ sở chính: 280A17 Lương Định Của, P.Bình Trưng, TP.HCM

VP Sài Gòn: 280A12 - 280A13 Lương Định Của, P.Bình Trưng, TP.HCM

VP Nha Trang: STH 22.30 Thích Quảng Đức, P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa

VP Đà Nẵng: 79 Nguyễn Văn Cừ, P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng

VP Hóc Môn: 227 Bà Triệu , xã Hóc Môn, TP.HCM

Website: https://vietnamland.vn/

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