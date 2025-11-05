Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA lần thứ 2 trong năm 2025

Theo Vietnam+
05/11/2025 22:24 GMT+7

Tác phẩm báo chí đa đồ họa phương tiện tương tác Hùng ca thống nhất đất nước của Báo điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải thưởng lớn năm 2025 của Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA).

Tối 5.11, tác phẩm Hùng ca thống nhất đất nước của Báo điện tử VietnamPlus đã được vinh danh ở giải thưởng "Đồ họa tin tức tổng hợp tốt nhất" (Best general news infographics) thuộc hạng mục "Đồ họa" (Infographics) trong khuôn khổ hội nghị "Thượng đỉnh lãnh đạo truyền thông châu Á" (The Asian media leaders summit - AMLS) lần thứ 5, do Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức tại Singapore. 

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA lần thứ 2 trong năm 2025- Ảnh 1.

Đại diện VietnamPlus nhận giải thưởng "Đồ họa tin tức tổng hợp tốt nhất" của WAN-IFRA

ẢNH: VIETNAM+

Tác phẩm của Báo điện tử VietnamPlus nhận giải thưởng WAN-IFRA 2025 được ra mắt trong dịp Kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), nằm trong tuyến thông tin đặc biệt A50 của Thông tấn xã Việt Nam.

Tác phẩm Hùng ca thống nhất đất nước tại địa chỉ https://www.vietnamplus.vn/50namgiaiphongmiennam/, có hình thức thể hiện đồ họa mới lạ với game 3D tương tác về biểu tượng bất diệt của ngày 30.4.1975, với chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập, đánh dấu ngày đất nước thống nhất.

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA lần thứ 2 trong năm 2025- Ảnh 2.

VietnamPlus lần thứ 2 trong năm 2025 nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA

ĐỒ HỌA: VIETNAM+

Giải thưởng của VietnamPlus là một trong 2 giải thưởng mới thuộc hạng mục "Đồ họa" (cùng với các giải "Đồ họa y tế tốt nhất", "Đồ họa biến đổi khí hậu tốt nhất") năm nay với việc ghi nhận tính sáng tạo và hiệu quả của sản phẩm báo chí trực quan (Visual journalism). Những hạng mục giải thưởng truyền thông đáng chú ý được WAN-IFRA vinh danh năm 2025 còn có "Tin tức" và "Ảnh báo chí".

Đây là lần thứ 2 trong năm 2025 VietnamPlus vinh dự nhận giải thưởng lớn của WAN-IFRA. Trước đó, tháng 4.2025, tác phẩm 70 năm giải phóng thủ đô: Hà Nội linh thiêng và hào hoa của VietnamPlus được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm số sáng tạo nhất" (Best innovative digital product) trong khuôn khổ sự kiện Truyền thông số châu Á 2025 (Digital media awards -DMA) do WAN-IFRA tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Và là lần thứ 3 VietnamPlus nhận được giải thưởng danh giá của WAN-IFRA. Trước đó, ngày 28.9.2014, bản tin bằng nhạc rap của tòa soạn (Rapnewsplus) nhận giải nhất thuộc hạng mục đặc biệt "Digital first".

Diễn ra trong 2 ngày 5 - 6.11, Hội nghị AMLS diễn ra tại Singapore, tập trung vào môi trường truyền thông châu Á, với nhiều cơ hội học hỏi và giao lưu.

Tại AMLS năm nay, các nhà lãnh đạo truyền thông và biên tập viên cấp cao từ khu vực và trên toàn thế giới sẽ thảo luận ở cấp độ chiến lược, về những vấn đề cấp bách với ngành truyền thông.

WAN-IFRA thành lập từ năm 1948. Mạng lưới của WAN-IFRA gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA có trụ sở ở Pháp và Đức, văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico.

